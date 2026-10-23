«باركن» تطبق تعرفة المواقف في جزر دبي على مدار الساعة

أعلنت شركة «باركن» تطبيق تعرفة المواقف العامة في منطقة جزر دبي، ضمن الرمز (101G)، على مدار 24 ساعة يومياً، مع توفير لوحات إرشادية واضحة لتحديد المناطق المشمولة بالتعرفة، بما يتيح للمقيمين والزوار التعرف إلى المواقف الخاضعة للرسوم وآلية استخدامها.

وأوضحت الشركة أنه يمكن للمقيمين والزوار دفع رسوم المواقف بالساعة وفقاً للتعرفة المعتمدة، كما تتوافر اشتراكات للمواقف بقيمة 900 درهم لمدة ثلاثة أشهر، و1800 درهم لمدة ستة أشهر، و3600 درهم لمدة سنة واحدة.

ودعت «باركن» مستخدمي المواقف في المنطقة إلى الاطلاع على اللوحات الإرشادية الموجودة في الموقع، أو استخدام تطبيق «باركن» للحصول على مزيد من المعلومات والتفاصيل المتعلقة بالتعرفة وآليات الدفع والاشتراكات المتاحة.