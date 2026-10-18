«باركن» توضح رسوم المواقف في دبي بأوقات الذروة والأيام المجانية

أوضحت شركة «باركن» أن رسوم المواقف العامة في دبي تُطبق من الاثنين إلى السبت، من الساعة 8 صباحاً حتى 10 مساءً، فيما تكون المواقف العامة مجانية أيام الأحد والعطلات الرسمية، مشيرة إلى اختلاف تعرفة المواقف بين المناطق المميزة والمناطق العادية، بحسب أوقات الاستخدام.

وبيّنت الشركة أن (ساعات الذروة) تمتد من الساعة 8 صباحاً حتى 10 صباحاً، ومن الساعة 4 عصراً حتى 8 مساءً، فيما تمتد (ساعات خارج الذروة) من الساعة 10 صباحاً حتى 4 عصراً، ومن الساعة 8 مساءً حتى 10 مساءً، وتختلف التعرفة المطبقة بحسب نوع المنطقة.

كما أوضحت عبر منصاتها الرقمية، أن تعرفة المواقف في «المناطق المميزة» تبلغ 6 دراهم لكل ساعة خلال ساعات الذروة، من الساعة 8 صباحاً حتى 10 صباحاً، ومن الساعة 4 عصراً حتى 8 مساءً، بينما لا تُفرض تكلفة إضافية خلال الفترات المحددة خارج ساعات الذروة، من الساعة 10 صباحاً حتى 4 عصراً، ومن الساعة 8 مساءً حتى 10 مساءً.

وفي «المناطق العادية» تبلغ التعرفة 4 دراهم لكل ساعة خلال ساعات الذروة، فيما لا تُفرض تكلفة إضافية خلال الفترات المحددة خارج الذروة، وهي من الساعة 10 صباحاً حتى 4 عصراً، ومن الساعة 8 مساءً حتى 10 مساءً.

وعن الفرق بين المناطق المميزة والمناطق العادية، أوضحت أن تعرفة المواقف في «المناطق المميزة» هي 6 دراهم لكل ساعة خلال أوقات الذروة، بينما تعرفة المواقف في «المناطق العادية» هي 4 دراهم لكل ساعة خلال أوقات الذروة، أما في الأوقات العادية، فإن التعرفة في كلا المنطقتين تكون متساوية.

ودعت «باركن» مستخدمي المواقف إلى التحقق من اللوحات الإرشادية في الموقع أو عبر تطبيق الشركة للتأكد من تفاصيل التعرفة ومواعيد تطبيق الرسوم.

وأكدت أهمية الانتباه إلى أن أوقات تطبيق الرسوم والتعرفة قد تختلف بحسب الموقع، إذ قد تخضع بعض المناطق الخاصة لأوقات ورسوم مختلفة عن تلك المطبقة على المواقف العامة.