خصم رسوم المواقف في محطة اليلايس لمستخدمي قطار الاتحاد

كشفت شركة «باركن» تفاصيل استخدام المواقف الذكية في محطة دبي اليلايس لقطارات الاتحاد، بالتزامن مع انطلاق الرحلات، موضحة أن النظام يقرأ لوحات المركبات تلقائياً عند الدخول، فيما يحصل مستخدمو المواقف على أول 15 دقيقة مجاناً.

وتبدأ الرسوم من خمسة دراهم لكل ساعة، وتصل إلى 30 درهماً لمدة خمس ساعات أو أكثر، فيما تبلغ 40 درهماً لمبيت المركبة.

ودعت الشركة إلى تسجيل المركبات وتفعيل محفظة «باركن» وخدمة الدفع التلقائي، أو سداد الرسوم عبر التطبيق أو الموقع الإلكتروني بعد المغادرة، خلال 24 ساعة، لتجنب الغرامات.

وتفصيلاً، أفادت «باركن» بأن مستخدمي محطة دبي اليلايس لقطار الاتحاد، يمكنهم الاستفادة من المواقف المخصصة للزوار في المناطق A وB وC، إذ يتولى النظام الذكي قراءة لوحة المركبة تلقائياً بمجرد دخولها إلى المواقف، بما يلغي الحاجة إلى اتخاذ إجراءات يدوية عند الدخول، ويتيح ربط حركة المركبة بنظام المواقف والدفع.

ودعت مستخدمي المواقف إلى تفعيل محفظة «باركن» وخدمة الدفع التلقائي قبل استخدام المواقف، والتأكد من وجود رصيد كافٍ في المحفظة، حتى يتمكن النظام من خصم الرسوم المستحقة تلقائياً عند مغادرة المركبة، بما يسهّل عملية الدفع ويقلل الحاجة إلى تنفيذ إجراءات إضافية عند الخروج.

وأوضحت عبر منصاتها الرقمية، أن المستخدم سيتلقى رسالة نصية ترحيبية عند وصوله إلى محطة دبي اليلايس، تتضمن إشعاراً بتفعيل المواقف الذكية والدفع التلقائي، مع توجيهه إلى تطبيق «باركن» لتسجيل المركبة وتفعيل خدمة الدفع التلقائي والاستفادة من الخدمة.

وبينت أن نظام التعرفة يمنح مستخدمي المواقف أول 15 دقيقة مجاناً، فيما تبدأ الرسوم بعد انتهاء الفترة المجانية من خمسة دراهم لكل ساعة، بينما تبلغ قيمة الوقوف 30 درهماً لمدة خمس ساعات أو أكثر، ما يوفر سقفاً محدداً للرسوم بالنسبة إلى المستخدمين الذين تستغرق رحلاتهم أو زيارتهم للمحطة فترات أطول.

كما حددت «باركن» رسوماً لمبيت المركبات تبلغ 40 درهماً خلال الفترة من الساعة الواحدة صباحاً حتى الخامسة صباحاً، موضحة أن التعرفة تطبق على مدار 24 ساعة يومياً، وسبعة أيام في الأسبوع، بما في ذلك العطلات الرسمية.

وأشارت إلى أن رسوم المواقف المدفوعة للزوار يتم تحصيلها تلقائياً من محفظة «باركن» عند الخروج، في حال تفعيل خدمة الدفع التلقائي وتوفر رصيد كافٍ، فيما يمكن لمن لا يستخدمون الخصم التلقائي سداد الرسوم مباشرة من خلال تطبيق «باركن» أو الموقع الإلكتروني Parkin.ae بعد مغادرة المواقف.

وشددت على أهمية عدم تأخير سداد الرسوم، مؤكدة ضرورة الدفع خلال 24 ساعة من مغادرة المواقف، لتجنب تسجيل غرامات نتيجة عدم سداد الرسوم المستحقة خلال المهلة المحددة.

قطارات الاتحاد: 6 رحلات إضافية في عطلة نهاية الأسبوع بين أبوظبي ودبي

أطلقت قطارات الاتحاد ست رحلات قطار إضافية بين أبوظبي ودبي خلال عطلة نهاية الأسبوع، استجابةً للإقبال المبكر والاستثنائي للتنقل بالقطارات.

وتم توفير أكثر من 1000 مقعد إضافي موزعة على ثلاث رحلات جديدة اليوم (السبت)، إضافة إلى 1000 مقعد آخر عبر ثلاث رحلات جديدة غداً.

وستنطلق الرحلات الإضافية في المواعيد التالية:

12:14: من أبوظبي إلى دبي.

13:43: من دبي إلى أبوظبي.

16:43: من أبوظبي إلى دبي.