"باركن" تطبق تعرفة المواقف العامة في منطقة ورسان الصناعية

أعلنت شركة «باركن» عن تطبيق تعرفة المواقف العامة في منطقة ورسان الصناعية ضمن الرمز (622T)، موضحةً أن ساعات التشغيل تمتد من الساعة 8 صباحاً وحتى 10 مساءً. وأشارت الشركة، عبر حسابها الرسمي في منصة «إكس»، إلى أنه تم وضع لوحات إرشادية واضحة في الموقع لتحديد المناطق المشمولة بالتعرفة، حيث يمكن للمقيمين والزوار دفع رسوم المواقف بالساعة وفقاً للتعرفة المعتمدة، أو الاستفادة من باقات الاشتراكات المتاحة على النحو التالي: 580 درهماً مقابل شهر واحد، و1385 درهماً لثلاثة أشهر، و2080 درهماً لستة أشهر، و3460 درهماً لسنة واحدة. ودعت «باركن» المتعاملين الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات والتفاصيل إلى تحميل وزيارة تطبيق «باركن» الذكي، أو الاطلاع على اللوحات الإرشادية الموجودة في الموقع.