الشارقة - وام

ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد و نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، صباح اليوم ، الاجتماع الأسبوعي للمجلس، وذلك في مكتب سمو الحاكم.

بحث المجلس عدداً من الموضوعات التي تعنى بالعمل الحكومي في إمارة الشارقة، وسبل تعزيزه من خلال برامج ومبادرات نوعية تواكب التقدم السريع في كافة المجالات، وتتناسب مع الخطط التنموية التي وضعتها الإمارة.

وأصدر المجلس قراراً يقضي بتعديل إجمالي دخل الأسرة في نسب الدعم المقدم لخدمة التمريض المنزلي، وذلك بما يتوافق مع اعتماد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، برفع مستوى العيش الكريم، وبحسب القرار تكون نسبة الدعم لخدمة التمريض المنزلي 100‎%‎ لإجمالي دخل الأسرة البالغ 20 ألف و875 درهم فأقل، بدلاً من 17 ألف و500 درهم في القرار السابق.

كما اعتمد تخفيض رسوم البيع والشراء على المعاملات التي ستنفذ في معرض الشارقة العقاري “إيكرس” 2027، لتصبح رسوم البيع 0.5% على المطورين العقاريين، ورسوم شراء مواطني الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي 1%، ورسوم الشراء بنظام التملك للجنسيات الأخرى 2%، ورسوم الشراء بنظام الانتفاع للجنسيات الأخرى 1%، ويأتي ذلك في إطار حرص إمارة الشارقة على دعم القطاع العقاري وتحفيز حركة التداول والاستثمار في السوق، وتعزيز جاذبية الإمارة للمطورين والمستثمرين.

وامتداداً لتطوير البنية التشريعية وتسهيل معرفة الاشتراطات والأنظمة المعمول بها في الإمارة، أصدر المجلس قراراً وحد من خلاله القرارات السابقة بشأن نظام صرف الإعانات والمساعدات الاجتماعية، والدعم الاجتماعي لاستهلاك خدمات الكهرباء والماء والغاز، ومَنْح المساعدات النوعية الإضافية، ومَنْح المساعدات الاجتماعية الإضافية، لتكون جميعها وفق القرار الجديد بشأن تنظيم الإعانات والمساعدات الاجتماعية في إمارة الشارقة.