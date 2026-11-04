اعتباراً من 7 نوفمبر.. 3 شوارع جديدة تدخل منظومة المواقف المدفوعة في عجمان

أعلنت دائرة البلدية والتخطيط - عجمان إخضاع المواقف العامة للرسوم في ثلاثة شوارع بالإمارة، اعتباراً من يوم السبت المقبل 7 نوفمبر 2026، وتشمل «شارع الشيخ زايد، والسلام والهجن»، وذلك ضمن جهودها لتنظيم منظومة المواقف العامة وتعزيز كفاءة استخدامها، بما يسهم في تسهيل الحركة المرورية وتحسين جودة الحياة في الإمارة.

وأوضحت الدائرة، عبر منصاتها الرقمية، أن تطبيق الرسوم سيشمل المواقف العامة في شارع «الشيخ زايد، وشارع السلام، وشارع الهجن»، اعتباراً من الموعد المحدد، ونشرت خرائط توضيحية للمناطق المشمولة بالقرار، لتحديد مواقع المواقف الخاضعة للرسوم.

وأضافت أن القرار يأتي في إطار جهود الدائرة لتطوير منظومة المواقف العامة، وتنظيم استخدامها، وتعزيز انسيابية الحركة المرورية، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للجمهور.