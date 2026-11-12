«باركن» تطبق رسوم المواقف في الفرجان بدبي.. 672 درهماً شهرياً و4999 سنوياً

أعلنت شركة «باركن» تطبيق تعرفة المواقف العامة في منطقة الفرجان ضمن المواقف المشمولة بالرمز 591P، مع وضع لوحات إرشادية واضحة لتحديد المناطق المشمولة بالتعرفة.

وأوضحت الشركة أن ساعات تشغيل المواقف تمتد من الساعة 8 صباحاً حتى 12 صباحاً، فيما حددت قيمة الاشتراكات للمواقف وتشمل 672 درهماً لشهر واحد، و1999 درهماً لثلاثة أشهر، و3999 درهماً لستة أشهر، و4999 درهماً لمدة سنة واحدة.

وأشارت إلى أن بإمكان المقيمين والزوار دفع رسوم المواقف بالساعة وفقاً للتعرفة المعتمدة، داعية إلى تحميل تطبيق «باركن» أو الاطلاع على اللوحات الإرشادية الموجودة في الموقع لمزيد من التفاصيل.