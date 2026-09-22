«دبي الصحية» تطلق منظومة ذكية لإدارة المواقف.. والبداية من مستشفى راشد

أعلنت «باركن» توقيع اتفاقية تعاون مع «دبي الصحية» لتطبيق منظومة ذكية لإدارة مواقف منشآتها، استجابةً لملاحظات المرضى والزوار وتسهيل وصولهم وضمان إتاحة المواقف للمستفيدين، وبدأت المرحلة الأولى من التطبيق أمس الاثنين، في مستشفى راشد، وستشهد المرحلة المقبلة توسعاً في أعداد المواقف بالمستشفى لتلبية احتياجات المرضى والزوار وتسهيل وصولهم لخدمات الرعاية الصحية.

وأوضحت «باركن» لـ«الإمارات اليوم» أن المواقف ستكون مجانية للمرضى، فيما يحصل الزوار على 3 ساعات مجانية، ويستفيد اثنان من مرافقي المريض المقيم من مواقف مجانية لمدة 24 ساعة، مضيفة أن المنظومة ستعتمد على التعرف التلقائي على لوحات المركبات والتحقق من الاستحقاق، ويمكن للمريض تسجيل مركبته عبر تطبيق «دبي الصحية» عند حجز الموعد أو لدى الاستقبال، فيما يسجل الزائر مركبته لدى الاستقبال بتقديم بيانات المريض الذي يزوره، مؤكدة أنه ستُطبق الرسوم المعتادة على غير مرتادي منشآت «دبي الصحية»، مع مهلة 30 دقيقة يومياً للتوصيل أو الاصطحاب، فيما تبلغ التعرفة لغير الزوار والفئات غير المعفاة 10 دراهم للساعة.

وكانت «الإمارات اليوم» نشرت في الأول من يوليو الماضي تقريراً عن شكاوى عدد من مراجعي مستشفى راشد من الازدحام الذي تشهده مواقف المركبات، وصعوبة العثور على مواقف شاغرة، وردت «دبي الصحية» على تلك الشكاوى بالعمل على تطوير حلول متكاملة لتحسين تجربة الوصول، إضافة إلى العمل على إطلاق نظام متكامل لإدارة المواقف.

وتفصيلاً، أبرمت باركن و«دبي الصحية» اتفاقية تعاون لتطبيق منظومة ذكية لإدارة مواقف المركبات في منشآت «دبي الصحية»، بهدف توفير تجربة أكثر سهولة وسلاسة للمرضى والزوار، وبدأت المرحلة الأولى من تطبيق المنظومة في مستشفى راشد أمس الاثنين انطلاقاً من مبدأ «المريض أولاً»، واستجابةً لملاحظات المرضى والزوار، بهدف تسهيل وصولهم وضمان إتاحة المواقف للمستفيدين منها.

وأوضحت «باركن» رداً على استفسارات «الإمارات اليوم» حول آلية التطبيق، أن «دبي الصحية» ستواصل توفير مواقف مجانية للمرضى طوال فترة وجودهم في منشآتها أياً كانت المدة، بما يشمل مراجعي أقسام الطوارئ والاستشارات الطبية ومواعيد الفحوص المخبرية، والمراجعين دون موعد مسبق، إلى جانب جلسات العلاج المستمرة، فيما سيحصل زائر المريض بعد تسجيل مركبته والتحقق من بيانات الزيارة على ثلاث ساعات مجانية لمرة واحدة يومياً، مع إمكانية طلب التمديد وفقاً للحالة، كما سيُتاح لاثنين من مرافقي المرضى المقيمين الاستفادة من مواقف مجانية لمدة 24 ساعة، مع إمكانية التمديد أيضاً.

وأكدت أنه سيواصل أصحاب الهمم وكبار المواطنين والنساء الحوامل الحصول على خدمة صف المركبات مجاناً بعد التحقق من استيفائهم للشروط، وسيتم كذلك تسجيل بيانات الموظفين والمركبات المصرّح لها في النظام لضمان دخولها بشكل سلس، لافتة إلى أنه سيتم تطبيق رسوم المواقف المعتادة على غير مرتادي منشآت «دبي الصحية»، مع منحهم مهلة زمنية مدتها 30 دقيقة يومياً لتسهيل عمليات توصيل الركاب أو اصطحابهم، فيما تبلغ التعرفة لغير الزوار والفئات غير المعفاة 10 دراهم للساعة الواحدة.

وأضافت أن المنظومة الجديدة للمواقف تعتمد على تقنية التعرف التلقائي على لوحات المركبات لتسجيل أوقات الدخول والخروج، إلى جانب التحقق الإلكتروني من استحقاق المواقف المجانية، ويمكن للمريض تسجيل مركبته عبر تطبيق «دبي الصحية» عند حجز موعده، أو لدى قسم الاستقبال في مستشفى راشد بإبراز هوية المريض، ويمكن للزائر تسجيل مركبته لدى الاستقبال بتقديم بيانات المريض الذي يزوره للتحقق من استحقاقه، لافتة إلى أنه في حال انتهاء الفترة المجانية للزائر دون تمديد، تُحتسب رسوم المواقف وفق التعرفة المطبقة، فيما يمكن للزائر الذي تستدعي ظروفه البقاء مدة أطول مراجعة قسم الاستقبال لتحديث استحقاقه، إلى جانب توفير خدمة صف المركبات، وغسل المركبات، وشحن المركبات الكهربائية.

من جانبه، قال المدير التنفيذي للعمليات في دبي الصحية، خليفة باقر: «نواصل الارتقاء بتجربة المريض في مختلف مراحل رحلته منذ لحظة الوصول إلى منشآتنا، انطلاقاً من عهدنا (المريض أولاً)، ويأتي تطوير منظومة إدارة مواقف المركبات باستخدام الحلول الرقمية استجابةً لملاحظات المرضى والزوار».

وقال المدير التنفيذي للعمليات في باركن، المهندس أسامة هاشم الصافي: «تعكس شراكتنا مع (دبي الصحية) التزامنا المشترك بتحسين تجربة المرضى والزوّار عبر تقديم حلول تنقل أكثر ذكاءً وكفاءة، ولأن المرافق الطبية تحديداً تتطلب مستويات استثنائية من الموثوقية وسهولة الوصول، جاء القرار بتطبيق تقنيات «باركن» المتطورة لإدارة مواقف المركبات في منشآت (دبي الصحية) بهدف تقليل الازدحام».

• «باركن»: المواقف بالمجان للمرضى و24 ساعة لمُرافقَين و3 ساعات للزوار

• 10 دراهم للساعة، التعرفة لغير الزوار والفئات غير المعفاة.