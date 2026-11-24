الشارقة - وام

بحث مجلس القيادة العليا بشرطة الشارقة خلال اجتماعه، أمس، في مقر القيادة، برئاسة القائد العام لشرطة الشارقة، الفريق عبدالله مبارك بن عامر، سبل تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي وتطوير منظومة العمل الشرطي، بما يواكب توجهات القيادة، ويدعم استمرار التميز في مختلف مجالات عملها، وناقش المجلس عدداً من الموضوعات الاستراتيجية والإدارية.

واستعرض المجلس نتائج تقييم فاعلية شراكات شرطة الشارقة، ومدى إسهامها في تحقيق الأهداف الاستراتيجية، وتعزيز التكامل مع الجهات الشريكة، وبحث فرص تطوير التعاون المشترك، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات، ورفع كفاءة الأداء، وتحقيق المصالح المشتركة، وضمان استدامة الشراكات.

كما بحث المجلس تطوير منظومة الموارد البشرية والمسارات المهنية والوظيفية، بما يدعم الاستثمار في الكفاءات الوطنية وإعداد القيادات المستقبلية وتأهيلها، ويساعد على استمرار العمل بكفاءة، ومواكبة المتغيرات والاستجابة لمتطلبات التطوير المؤسسي.

وأكد بن عامر أهمية مواصلة تطوير العمل المؤسسي وفق رؤية استراتيجية تستشرف المستقبل، وتعتمد على تعزيز الشراكات والاستثمار في الكفاءات البشرية، باعتبارهما ركيزتين لاستدامة التميز.