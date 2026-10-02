«باركن» تفعّل الخصم التلقائي لمستخدمي قطار الاتحاد بمحطة «اليلايس»

كشفت شركة «باركن» تفاصيل استخدام المواقف الذكية في محطة دبي اليلايس لقطارات الاتحاد، بالتزامن مع انطلاق الرحلات، موضحة أن النظام يقرأ لوحات المركبات تلقائياً عند الدخول، فيما يحصل مستخدمو المواقف على أول 15 دقيقة مجاناً، وتبدأ الرسوم من 5 دراهم لكل ساعة، وتصل إلى 30 درهماً لمدة 5 ساعات أو أكثر، فيما تبلغ 40 درهماً لمبيت المركبة، داعية الجمهور إلى تسجيل مركباتهم وتفعيل محفظة «باركن» وخدمة الدفع التلقائي، والتأكد من وجود رصيد كافٍ لخصم الرسوم تلقائياً، أو سدادها عبر التطبيق أو الموقع الإلكتروني بعد المغادرة، خلال 24 ساعة لتجنب الغرامات.

وتفصيلاً، أوضحت «باركن» أن مستخدمي محطة دبي اليلايس لقطار الاتحاد، يمكنهم الاستفادة من المواقف المخصصة للزوار في المناطق A وB وC، إذ يتولى النظام الذكي قراءة لوحة المركبة تلقائياً بمجرد دخولها إلى المواقف، بما يلغي الحاجة إلى اتخاذ إجراءات يدوية عند الدخول، ويتيح ربط حركة المركبة بنظام المواقف والدفع.

ودعت الشركة مستخدمي المواقف إلى تفعيل محفظة «باركن» وخدمة الدفع التلقائي قبل استخدام المواقف، والتأكد من وجود رصيد كافٍ في المحفظة، حتى يتمكن النظام من خصم الرسوم المستحقة تلقائياً عند مغادرة المركبة للمواقف، بما يسهّل عملية الدفع ويقلل الحاجة إلى تنفيذ إجراءات إضافية عند الخروج.

وأوضحت عبر منصاتها الرقمية، أن المستخدم سيتلقى رسالة نصية ترحيبية عند وصوله إلى محطة دبي اليلايس، تتضمن إشعاراً بتفعيل المواقف الذكية والدفع التلقائي، مع توجيهه إلى تطبيق «باركن» لتسجيل المركبة وتفعيل خدمة الدفع التلقائي والاستفادة من الخدمة.

وبينت الشركة أن نظام التعرفة يمنح مستخدمي المواقف أول 15 دقيقة مجاناً، فيما تبدأ الرسوم بعد انتهاء الفترة المجانية من 5 دراهم لكل ساعة، بينما تبلغ قيمة الوقوف 30 درهماً لمدة 5 ساعات أو أكثر، ما يوفر سقفاً محدداً للرسوم بالنسبة إلى المستخدمين الذين تستغرق رحلاتهم أو زيارتهم للمحطة فترات أطول.

كما حددت «باركن» رسوماً لمبيت المركبات تبلغ 40 درهماً خلال الفترة من الساعة 1 صباحاً وحتى 5 صباحاً، موضحة أن التعرفة تطبق على مدار 24 ساعة يومياً، و7 أيام في الأسبوع، بما في ذلك العطلات الرسمية.

وأشارت إلى أن رسوم المواقف المدفوعة للزوار يتم تحصيلها تلقائياً من محفظة «باركن» عند الخروج، في حال تفعيل خدمة الدفع التلقائي وتوفر الرصيد الكافي، فيما يمكن للمستخدمين الذين لا يستخدمون الخصم التلقائي سداد الرسوم مباشرة من خلال تطبيق «باركن» أو الموقع الإلكتروني Parkin.ae بعد مغادرة المواقف.

وشددت الشركة على أهمية عدم تأخير سداد الرسوم، مؤكدة ضرورة إتمام عملية الدفع خلال 24 ساعة من وقت مغادرة المواقف، لتجنب تسجيل غرامات نتيجة عدم سداد الرسوم المستحقة خلال المهلة المحددة.

ودعت «باركن» مستخدمي محطة اليلايس إلى الاستعداد لاستخدام المواقف قبل الوصول إلى المحطة، من خلال تسجيل المركبة في التطبيق، وتفعيل محفظة «باركن» وخدمة الدفع التلقائي، والتأكد من كفاية الرصيد، بما يتيح لهم الاستفادة من نظام المواقف الذكية والاستمرار في رحلتهم من دون الحاجة إلى إجراءات دفع عند الخروج.