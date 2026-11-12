«باركن» توضح تطبيق رسوم المواقف ضمن منطقة الفرجان الواقعة في جبل علي

أوضحت شركة «باركن» أن تعرفة المواقف التي تم الإعلان عنها مؤخراً بمنطقة الفرجان تقتصر على المواقف المحددة ضمن المنطقة 591P الواقعة في مجمع الفرجان التابع للمطور العقاري نخيل، بمنطقة جبل علي في دبي.

وأكدت أن تعرفة المواقف تُطبّق فقط على المواقف المحددة ضمن المجمع التابع للمطور العقاري في جبل علي.

ودعت «باركن» السائقين إلى الاطلاع على اللوحات الإرشادية الموجودة في الموقع وتطبيق باركن للتعرف إلى المواقف المشمولة بالتعرفة، وتحديد المواقع التي تخضع للرسوم.

وكانت «باركن» أعلنت تطبيق تعرفة المواقف العامة في منطقة الفرجان المشمولة بالرمز 591P، وحددت ساعات تشغيل المواقف من 8 صباحاً حتى 12 منتصف الليل، فيما تبلغ قيمة الاشتراك 672 درهماً لشهر واحد، و1999 درهماً لثلاثة أشهر، و3999 درهماً لستة أشهر، و4999 درهماً لمدة عام.

وأشارت إلى أن بإمكان المقيمين والزوار دفع رسوم المواقف بالساعة وفقاً للتعرفة المعتمدة، داعية إلى تحميل تطبيق «باركن» أو الاطلاع على اللوحات الإرشادية الموجودة في الموقع.