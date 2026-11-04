315 درهماً شهرياً.. «باركن» تطبّق تعرفة المواقف في «جبل علي الصناعية»

أعلنت شركة «باركن» تطبيق تعرفة المواقف العامة في منطقة جبل علي الصناعية، ضمن المنطقة المحددة بالرمز (599T)، مع تركيب لوحات إرشادية واضحة لتحديد المواقف المشمولة بالرسوم، وتوضيح آلية الاستفادة منها للمتعاملين.

وأوضحت الشركة، عبر منصاتها الرقمية، أن ساعات تشغيل المواقف الخاضعة للرسوم تمتد من الـ 8 صباحاً حتى الـ 10 مساءً، بما يتيح للمقيمين والزوار استخدام المواقف مقابل دفع الرسوم المعتمدة بحسب مدة الوقوف.

وحددت «باركن» أسعار الاشتراكات للمواقف في المنطقة بواقع 315 درهماً لمدة شهر واحد، و840 درهماً لمدة ثلاثة أشهر، و1680 درهماً لمدة ستة أشهر، فيما تبلغ قيمة الاشتراك السنوي 2940 درهماً.

ودعت الشركة المتعاملين إلى تحميل تطبيق «باركن» للاطّلاع على تفاصيل التعرفة وإتمام عمليات الدفع، أو الرجوع إلى اللوحات الإرشادية الموجودة في الموقع للتعرف إلى المناطق المشمولة بالرسوم.