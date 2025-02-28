مواعيد جديدة للمواقف العامة في دبي والشارقة وعجمان خلال رمضان

أعلنت إمارات دبي والشارقة وعجمان، تطبيق مواعيد جديدة للمواقف العامة خلال شهر رمضان المبارك، وذلك في إطار خططها لاستقبال الشهر الكريم، بهدف تسهيل حجز المواقف على المتعاملين بما يتناسب مع مقتضيات خصوصية شهر رمضان.

وأفادت شركة باركن، أنه تم تحديد مواعيد للمواقف العامة في دبي خلال شھر رمضان، حيث تبدأ الفترات الخاضعة للرسوم من الساعة 08:00 صباحاً حتى 06:00 مساءً، ومن الساعة 08:00 مساءً حتى 10:00 مساءً، مشيرة إلى أن المواقف متعددة الطوابق تخضع للرسوم على مدار الساعة طوال أیام الأسبوع.

بدورها، نوّهت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، إلى أوقات عمل المواقف الخاضعة للرسوم في شهر رمضان المبارك والتي تتضمن فترتين، تبدأ الفترة الصباحية من الساعة 09:00 صباحًا وحتى 01:00 مساءً وتستأنف الفترة المسائية من 08:00 مساءً وحتى 12:00 صباحًا طيلة أيام الأسبوع فيما عدا الجمعة والعطلات الرسمية.

من جانبها، أكدت بلدية مدينة الشارقة، أن احتساب رسوم المواقف العامة خلال شهر رمضان سيكون من الساعة 8 صباحاً وحتى 12 منتصف الليل، وستقوم فرق التفتيش التابعة لإدارة المواقف العامة بالتأكد من التزام الجمهور بسداد الرسوم وعدم استغلال المواقف بشكل سيئ، كما ستكون المواقف المحيطة بالمساجد مجانية لمدة ساعة من رفع الأذان للتسهيل على الجمهور.