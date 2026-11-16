مواقف

شكا طلبة ومتدربون في أحد المستشفيات بمنطقة «الراشدية 3» في عجمان نقصاً شديداً في مواقف المركبات، نتيجة الكثافة السكانية، وكثرة المباني السكنية والمحال التجارية في المنطقة، مشيرين إلى أن معظم المواقف المتوافرة مخصص للمباني أو المحال أو موظفي المستشفى، فيما لا يُسمح للطلبة والمتدربين باستخدامها، وأضافوا أن المواقف التابعة للمساجد مخصصة للمصلين فقط، ما يزيد صعوبة العثور على مواقف مناسبة، خصوصاً خلال ساعات الدوام والتدريب، وأشاروا إلى تعرّض عدد منهم لمخالفات مرورية أثناء بحثهم عن مواقف، وناشدوا الجهات المعنية إيجاد حلول عاجلة، من خلال توفير مواقف إضافية، وتخصيص مساحات لطلبة التدريب، بما يخفف معاناتهم اليومية.

مسجد

ناشد سكان بمنطقة التعاون في الشارقة، وتحديداً المنطقة المحيطة بالمقر الرئيس لمصرف الشارقة الإسلامي، بتوفير مسجد يخدم قاطني المنطقة، نظراً للكثافة السكانية المرتفعة، وكثرة المباني والأبراج، مشيرين إلى أنهم يواجهون صعوبة في الوصول إلى المساجد الموجودة في الجهة المقابلة، خصوصاً خلال شهر رمضان المبارك وأوقات صلاة الجمعة، ما يضطرهم إلى قطع مسافات طويلة لأداء الصلاة، واقترحوا دراسة إمكانية إنشاء مسجد في المنطقة، بما يلبي احتياجاتهم، ويخفف عنهم مشقة التنقل، خصوصاً كبار السن والأسر، ويسهم في توفير مسجد بالقرب من مساكنهم.

تدخين

لاحظ قراء قيام محال أدوات التدخين ببيع التدخين الإلكتروني (الدوخة الإلكترونية) لفئة من الأشخاص، الذين يقومون بإعطائها لأعمار أقل من 18 عاماً، مشيرين إلى أن ذلك بات منتشراً بشكل لافت، مقترحين تشديد الرقابة والنظر في هذا الأمر.