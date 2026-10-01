اشتكى سكان في منطقة البدع بدبي، وقوف أعداد كبيرة من مركبات النقل في المواقف المتاحة داخل المنطقة، خصوصاً خلال الفترة المسائية، ما يصعّب على الأهالي العثور على أماكن شاغرة بالقرب من منازلهم. وأوضحوا أن بعض المركبات تظل متوقفة لفترات طويلة، ما يزيد الضغط على المواقف المخصصة لخدمة سكان المنطقة وزوارهم. وطالبوا بالنظر في هذه الظاهرة، وتنظيم وقوف مركبات النقل، وتخصيص أماكن لها بعيداً عن المواقف السكنية، بما يضمن توفير المواقف للأهالي، ويحدّ من الازدحام داخل المنطقة، خصوصاً خلال ساعات المساء.