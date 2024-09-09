"أبل" تُزيح الستار عن الجيل الجديد من آيفون 16 وآيفون 16 برو

كشفت شركة "أبل" عن أحدث الإصدارات من أجهزتها آيفون 16 وساعة Aplple watch من الإصدار العاشر وسماعات Airpods.

وأعلنت الشركة خلال مؤتمرها السنوي اليوم الاثنين، عن هاتف "آيفون 16 برو" الذي يأتي بشاشة جديدة قياس 6.3 بوصة، فيما يأتي "آيفون 16 برو ماكس" بشاشة أكبر حجمها 6.9 بوصة.

ويدعم الهاتف شريحة جديدة عالية الكفاءة تحمل اسم "A18 Pro"، مع محرك عصبي يضم 16 نواة، مما يعزز أداء الذكاء الاصطناعي التوليدي بشكل كبير، ويزيد عرض النطاق الترددي للذاكرة بنسبة 17% وميزة Apple Intelligence التي تعمل في "آيفون 16 برو" أسرع بنسبة 15% مقارنةً بالإصدار السابق "آيفون 15 برو". كما تحتوي شريحة "A18 Pro" على وحدة معالجة رسومية سداسية النواة، مما يحسن تجربة الألعاب بشكل ملحوظ، ويضاعف أداء تتبع الأشعة.

وكشفت أن الكاميرا الرئيسية في "آيفون 16 برو" تأتي بدقة 48 ميغابكسل من نوع Fusion، مع قدرة تقريب 5x، التي لن تكون مقتصرة على نسخة "Pro Max" فقط وسيتوفر بأربعة ألوان، وهي الأسود، الأبيض، الفضي، ولون "الصحراوي".

ويدعم الهاتف 4 ميكروفونات بجودة استوديو مع تقليل الضوضاء وميزة مزيج الصوت، التي تساعد في تحسين وضوح الكلام بتقنيات متقدمة ويتمتع بأفضل عمر بطارية حتى الآن، دون الكشف عن السعة أو مدة الاستخدام.

آيفون 16

وأعلنت الشركة عن تحسينات على الإصدار الجديد من هاتفها الذكي آيفون 16، مثل شريحة A18 الجديدة بتقنية 3 نانومتر والتي تعد أسرع بنسبة 30% من وحدة المعالجة المركزية في هاتف آيفون 15، وتضمين زر خاص لاستخدام الكاميرا.

ويتميز آيفون 16 بـ "الذكاء البصري" من خلال زر التحكم الجديد بالكامير، كما يأتي بذات تصميم أيفون 15، مع إطار مربع، وزجاج خلفي يسمح بالشحن اللاسلكي MagSafe، وفتحة Apple Dynamic Island العلوية لإيواء الكاميرا الأمامية وأجهزة استشعار Face ID، ومنفذ شحن / بيانات USB-C في قاعدته.

وحددت الشركة سعر ايفون 16 بـ 799 دولار (2934 درهم) وايفون 16 بلس 899 دولار (3300 درهم)

ساعة "أبل" الإصدار 10

وكشفت "أبل" عن ساعتها الجديدة من الإصدار 10، التي ستتوفرة بثلاثة ألوان، منها الذهبي والرمادي الداكن، مع أشرطة معدنية متناسقة، مشيرة إلى أن المعالج هو S10 ويحتوي على محرك عصبي رباعي النواة، كما أن هيكلها المصنوع من التيتانيوم خالٍ من الكربون بنسبة 100%.

ومن ميزات "أبل 10" قدرتها على اكتشاف انقطاع التنفس أثناء النوم، وهي مشكلة يعاني منها 80% من المصابين دون أن يتم تشخيصهم.

وتتميز الساعة الجديدة بسرعة الشحن، حيث تصل إلى 80% في غضون 30 دقيقة فقط.

يمكن طلب الساعة اعتباراً من اليوم الاثنين، على أن يبدأ التسليم في 20 سبتمبر، ويبدأ سعرها من 399 دولاراً.

كما كشفت "أبل" خلال المؤتمر عن ساعة "أبل ألترا 2"، المتاحة للطلب بدءا من اليوم، وسيتم طرحها للبيع في 20 سبتمبر بسعر يبدأ من 799 دولارا.

سماعة AirPods 4

وأعلنت "أبل" عن سماعة AirPods 4، مؤكدة أنها ستكون الأكثر راحة على الإطلاق بفضل شريحة H2 المتطورة.

يبلغ سعر النسخة العادية من AirPods 4 حوالي 129 دولاراً، وهي متاحة للطلب اعتباراً من اليوم، فيما سيبدأ البيع الرسمي في 20 سبتمبر.

كما أشارت "أبل" إلى أن 80% من البالغين لم يخضعوا لفحص السمع خلال السنوات الخمس الماضية، لذلك تقدم السماعة اختبار سمع معتمد يستغرق خمس دقائق فقط.

#مؤتمر_أبل.. الإعلان عن ساعة أبل الإصدار 10 بشاشة أكبر من الإصدارات السابقة وقدرة شحن تصل إلى 80% خلال نصف ساعة وتتوفر بثلاثة ألوان#ايفون16 | #ساعة_أبل | #الإمارات_اليوم pic.twitter.com/JlC2GRMDFR

— الإمارات اليوم (@emaratalyoum) September 9, 2024