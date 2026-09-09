تغطية مباشرة.. مؤتمر «أبل» السنوي

تستعد شركة «أبل» لإسدال الستار عن أحدث ابتكاراتها في مؤتمرها السنوي، وسط ترقب واسع للعديد من المفاجآت، أبرزها هاتف «آيفون» قابل للطي ومنتجات جديدة قد تعيد رسم ملامح أجهزة عملاق التكنولوجيا الأميركي خلال الفترة المقبلة.

وينطلق المؤتمر في تمام التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات، من مقر الشركة في مدينة كوبرتينو بولاية كاليفورنيا الأميركية، تحت شعار «سيرابرايز آند شاين»، وسط توقعات بإعلانات لافتة تستحوذ على اهتمام قطاع التكنولوجيا حول العالم.

ويأتي الهاتف القابل للطي في مقدمة المنتجات المرتقبة، إذ تتجه الأنظار إلى احتمال كشف «أبل» عن أول هاتف «آيفون» من هذا النوع في تاريخ الشركة، في خطوة طال انتظارها وقد تضعها في منافسة مباشرة مع الشركات التي سبقتها إلى سوق الهواتف القابلة للطي.

كما يُتوقع أن تكشف الشركة عن مجموعة جديدة من هواتف «آيفون»، من بينها «آيفون 18» و«آيفون 18 برو ماكس»، إلى جانب تحديثات على ساعات «أبل» وسماعات «إيربودز».

ولا تتوقف المفاجآت المتوقعة عند الهواتف والأجهزة القابلة للارتداء، إذ تشير التوقعات إلى إمكانية الإعلان عن أول جهاز «ماك بوك» بشاشة عملاقة، في إضافة جديدة إلى مجموعة أجهزة الكمبيوتر المحمولة التي تقدمها الشركة.