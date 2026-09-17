بدء تسليم هواتف «آيفون 18» في الإمارات للحجوزات المسبقة اليوم

تبدأ منافذ شركة «أبل» الأميركية في أسواق الإمارات، وعدد من متاجر الأجهزة الإلكترونية، اليوم، تسليم الإصدارات الجديدة من هواتف «آيفون» الجديدة من طرازي «آيفون 18 برو» و«آيفون 18 برو ماكس»، للمتعاملين الذين أجروا عمليات حجز مسبق للحصول على الهواتف فور طرحها في الأسواق.

وكانت منافذ «أبل» في دبي وأبوظبي، إلى جانب متاجر إلكترونيات وشركتي تشغيل خدمات الاتصالات في الدولة، قد أتاحت للمتعاملين إمكانية الحجز المسبق للهواتف الجديدة اعتباراً من 12 سبتمبر الجاري، فيما أعلنت الشركة بدء الحجز المسبق لهواتف «آيفون ديو» في الإمارات اعتباراً من 16 أكتوبر المقبل، على أن يبدأ توافرها في الأسواق في 23 من الشهر نفسه.

ويبدأ سعر هاتف «آيفون 18 برو» في الإمارات من 5099 درهماً، بينما يبدأ سعر هاتف «آيفون 18 برو ماكس» من 5499 درهماً، في حين تبدأ السعات التخزينية للإصدارات الجديدة من هواتف «آيفون» من 256 غيغابايت، وتصل إلى سعة تخزين تبلغ 2 تيرابايت.

وقال مسؤول المبيعات في أحد متاجر الإلكترونيات، ديليب ريكي، إن الحجز المسبق للهواتف الجديدة شهد إقبالاً كبيراً من مختلف جنسيات المستهلكين، لافتاً بشكل خاص إلى ارتفاع الطلب على هواتف «آيفون 18 برو» المزودة بسعة ذاكرة تبلغ 256 غيغابايت.

من جهته، أكد مسؤول مبيعات آخر، أشوين بايجو، أن الأسواق شهدت إقبالاً لافتاً على الحجز المسبق للإصدارات الجديدة من هواتف «آيفون»، لاسيما طرازي «آيفون 18 برو» و«آيفون 18 برو ماكس»، مشيراً إلى أن عدداً كبيراً من المستهلكين أبدوا اهتماماً بالحصول على هذه الإصدارات في وقت مبكر، فور بدء طرحها وتوافرها في الأسواق.

كما أكد مسؤول مبيعات ثالث، فيكاس نيليش، أن الأسواق شهدت، مع بدء إتاحة الحجز المسبق لهواتف «آيفون» الجديدة، إقبالاً كبيراً من المستهلكين على إجراء الحجوزات، موضحاً أن الحصة الأكبر من الطلبات تركزت على إصدار «آيفون 18 برو»، خصوصاً النسخ التي تأتي بسعة تخزين تبلغ 256 غيغابايت.

وتدير شركة «أبل» حالياً خمسة متاجر رسمية في دولة الإمارات، موزعة بواقع متجرين في أبوظبي، ومتجرين في دبي، إضافة إلى متجر في العين.

وشملت أبرز التقنيات التي دعمت بها «أبل» منتجاتها الجديدة، طرح كاميرا بفتحة عدسة متغيرة ميكانيكياً للمرة الأولى في هواتف الشركة، وذلك للكاميرا الرئيسة بدقة 48 ميغابكسل في هاتفي «آيفون 18 برو» و«آيفون 18 برو ماكس».

كما زودت الشركة الهواتف الجديدة بمعالج أسرع يعتمد على شريحة «A20 Pro» المصنعة بتقنية 2 نانومتر، والتي تضم وحدة معالجة مركزية سداسية النوى ووحدة معالجة رسومات بسبع نوى، إلى جانب زيادة عرض نطاق الذاكرة بنسبة 50% مقارنة بالشريحة السابقة.

. مسؤولو مبيعات أكدوا وجود طلب كبير من مختلف جنسيات المستهلكين.