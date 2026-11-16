آيفون 20 برو .. تسريبات عن تصميم مختلف تماماً وشاشة بلا حواف

مع اقتراب الذكرى العشرين لإطلاق أول هاتف آيفون تتجه شركة «أبل» نحو إحداث تغيير لافت في تصميم هواتفها الذكية.

وكشفت تسريبات حديثة عن توجه محتمل لتقديم آيفون 20 برو بمظهر مختلف كلياً، يعتمد على الزجاج المنحني من الجهات الأربع، وشاشة تمتد بصرياً إلى أطراف الجهاز، في محاولة للتخلص من الحواف التقليدية.

وأعاد التسريب فتح باب التكهنات بشأن المفاجآت التي قد تحملها أبل في عام 2027، خصوصاً أن التصميم المتداول يشير إلى توجه أكثر جرأة، لا يقتصر على تحسين المظهر الخارجي، بل يستهدف تغيير شكل الواجهة الأمامية للهاتف وطريقة اندماج الشاشة مع هيكله.

وأثار مقطع فيديو نشره المسرب التقني المعروف Ice Universe اهتماماً واسعاً، بعدما استعرض عينة فعلية من الزجاج الأمامي المتوقع استخدامه في هاتف آيفون المقبل، مشيراً إلى أنها نموذج معتمد يتميز بتصميم ثلاثي الأبعاد وانحناءات تمتد على الجهات الأربع.

وتظهر العينة زجاجاً ذا أطراف منحنية تتصل بإطار الهاتف، مع زوايا أكثر استدارة، إلى جانب تقليص ملحوظ في مساحة الفتحات المخصصة للكاميرا الأمامية ومستشعرات تقنية التعرف على الوجه Face ID.

وبحسب تقرير نشره موقع "Gizmochina"، فإن هذه التفاصيل تتماشى مع تسريبات سابقة تحدثت عن رغبة أبل في تطوير واجهة أمامية شبه خالية من الحواف، بما يمنح المستخدم مساحة عرض أكبر ومظهراً أكثر انسيابية.

ولا تتوقف المفاجآت المتوقعة عند التصميم، إذ تشير التسريبات إلى احتمال تخطي أبل اسم آيفون 19، والانتقال مباشرة إلى سلسلة iPhone 20، في خطوة رمزية تتزامن مع مرور 20 عاماً على ظهور أول أجيال الهاتف عام 2007.

ويعكس هذا التوجه المحتمل رغبة الشركة في ربط الذكرى السنوية بتغيير واضح في هوية الجهاز، خاصة أن التصميم المتداول يعتمد على دمج الزجاج الأمامي والخلفي مع الانحناءات الجانبية، بما يقلل من ظهور الإطار المعدني الأوسط ويجعل الهيكل يبدو كقطعة زجاجية متصلة.

وتحمل نسختا الهاتف المنتظرتان، آيفون 20 برو وآيفون 20 برو ماكس، الاسمين الرمزيين V73 وV74 على الترتيب، وفقاً للمعلومات المتداولة بشأن مراحل تطوير الجهازين.

ورغم ظهور عينة الزجاج، لا يعني ذلك أن أبل حسمت جميع تفاصيل التصميم النهائي، إذ تتطلب عملية تطوير الهواتف الجديدة اجتياز مراحل متعددة من الاختبارات الفنية والتحقق من قدرة المكونات على تحمل الاستخدام.

ويتناسب توقيت ظهور هذه التسريبات مع الجدول المعتاد للشركة، التي تحسم عادة القرارات الرئيسية المتعلقة بتصميم هواتفها قبل طرحها بنحو عام.

وبالتوازي مع التغييرات الخارجية، تتحدث التسريبات عن تحسينات محتملة في شاشات طرازات آيفون برو لعام 2027، تشمل زيادة أحجامها بصورة ملحوظة، للمرة الأولى منذ عام 2024.

وتشير التقديرات إلى إمكانية وصول شاشة آيفون برو إلى نحو 6.41 بوصة، مقابل قرابة 6.96 بوصة في إصدار برو ماكس، وهو ما قد يوفر مساحة مشاهدة أكبر مقارنة بالأجيال الحالية.

كما تتجه الأنظار إلى تقنية العرض، مع تقارير تتحدث عن دراسة أبل استخدام شاشات OLED من تصنيع سامسونغ، تتميز بمستويات سطوع أعلى وسُمك أقل، بما يتناسب مع طبيعة التصميم المنحني الذي يجري تطويره.

ويعيد التصميم المحتمل لآيفون 20 برو إلى الواجهة فكرة الشاشات المنحنية، التي شكلت في وقت سابق إحدى أبرز سمات الهواتف الرائدة العاملة بنظام أندرويد، قبل أن تتراجع شعبيتها وتتجه شركات عديدة إلى الشاشات المسطحة.

وجاء هذا التراجع نتيجة مجموعة من التحديات العملية، أبرزها صعوبة توفير الحماية الكافية للأطراف المنحنية، وزيادة احتمالات تسجيل لمسات غير مقصودة، فضلاً عن ارتفاع تكاليف إصلاح الشاشات عند تعرضها للكسر.