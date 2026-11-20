تستعد شركة أبل لإجراء تحول جديد في تصميم هواتفها، مع اتجاهها للعودة إلى استخدام التيتانيوم في تصنيع إطارات الجيل المرتقب من آيفون 20 برو، المقرر طرحه في 2027، وذلك بعد عامين من الاعتماد على الألومنيوم في آيفون 17 برو و18 برو.

وتشير تسريبات حديثة إلى أن الشركة بدأت بالفعل خطوات هندسية أولية لتطوير هيكل جديد من التيتانيوم، بالتزامن مع توجه نحو تغيير شكل الهاتف ومنحه تصميماً أكثر انحناءً، في خطوة قد تمثل أحد أبرز التحولات التصميمية المنتظرة في سلسلة آيفون.

وبحسب ما أورده موقع "GSMArena" التقني، نقلاً عن تسريبات نشرها حساب Fixed Focus Digital عبر منصة "ويبو" الصينية، فإن أبل تدرس إعادة استخدام التيتانيوم في إطار هواتف آيفون 20 برو، بعدما اتجهت إلى الألومنيوم مع إطلاق سلسلة آيفون 17 برو، ومن المتوقع استمرارها في النهج نفسه مع آيفون 18 برو.

وتشير المعلومات المتداولة إلى أن أعمال التطوير لا تزال في مراحلها الهندسية الأولية، لكنها تعكس توجهاً محتملا للتخلي عن الألومنيوم في الأجيال المقبلة، والعودة إلى المادة التي استخدمتها الشركة سابقاً في هواتف آيفون 15 برو و15 برو ماكس.

ولا يقتصر التغيير المحتمل على المواد المستخدمة في التصنيع، إذ يتوقع أن يحمل آيفون 20 برو تصميماً مختلفاً من حيث شكل الإطار، مع حواف أكثر استدارة وانحناءً مقارنة بالأجيال الحالية.

ووفقاً للتسريب، قد يستلهم الإطار الجديد بعض ملامحه من تصميم هاتف آيفون Air، الذي يعتمد على التيتانيوم في هيكله، لكنه سيأتي بانحناءات أكثر وضوحاً، بما يمنح الهاتف مظهراً مختلفاً عن التصميم التقليدي الذي اعتادت عليه سلسلة برو.

ويعزز هذا الاحتمال تسريب سابق للمصدر نفسه، نشر في أغسطس الماضي، تحدث فيه عن توجه "أبل" لاستخدام إطار مشابه لذلك الموجود في آيفون Air ضمن سلسلة آيفون 20، ما يشير إلى أن الشركة قد تعتمد لغة تصميم جديدة في هواتف الذكرى العشرين لإطلاق آيفون.

وفي تطور مرتبط بتصميم هواتف الشركة المقبلة، كشف تسريب آخر عن عمل "أبل" على تطوير أربع طرازات جديدة للعام المقبل، مع توقعات بحصول طرازين منها على تصميم يعتمد على زجاج منحني من الجوانب الأربعة.

وتأتي هذه المعلومات لتضيف مزيداً من التكهنات بشأن التغييرات التي تخطط لها الشركة في أجهزتها المقبلة، خصوصاً مع الحديث عن إعادة تصميم إطارات الهواتف وتغيير شكل الحواف، إلى جانب العودة المحتملة إلى التيتانيوم.

وفي حال تأكدت هذه التسريبات، سيكون آيفون 17 برو وآيفون 18 برو الجيلين الوحيدين من فئة برو اللذين يعتمدان على الألومنيوم، منذ أن أدخلت "أبل" التيتانيوم إلى هذه الفئة للمرة الأولى مع آيفون 15 برو.

ورغم أن التسريب الأخير لم يحسم ما إذا كانت التغييرات ستشمل آيفون 20 برو ماكس أيضاً، فإن معلومات سابقة أشارت إلى أن إعادة التصميم المرتقبة قد تمتد إلى الطرازين معاً، بما يعني احتمال توحيد التوجه الجديد في أعلى فئات هواتف الشركة.