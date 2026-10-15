لا أغطية حماية أو هاتف مكسور.. شروط أبل لظهور هواتفها في التلفزيون والسينما

تهتم شركة أبل كثيراً بالصورة الذهنية المرتبطة بمنتجاتها المختلفة وتحديداً هواتف آيفون، فقد أصدرت ضوابط شديدة الصرامة حول ظهور منتجاتها في التلفاز أو السينما.

وتطبق شروط أبل على أي منتج تملك حقوق ملكيته الفكرية، بما في ذلك البرمجيات مثل "أي مسج " و "فيس تايم " وحتى قطع "إير تاغ "، وفق ما كشف تقرير صحيفة "لا بريس " الكندية.

وتشترط أبل على الشركة المنتجة ألا تظهر هواتفها مغطاة بأغلفة حماية تمنع ظهور شعار التفاحة الشهير في جميع اللقطات التي يظهر فيها الهاتف الذكي.

ويجب أن يكون الشعار واضحاً على الجانب الخلفي للهاتف بشكل واقعي ويظهر بوضوح في اللقطة دون وجود ما يعيق ظهوره.

ومهما كانت اللقطات أو المغامرات التي سيخوضها أبطال أو أشرار المسلسل، فإنه يُحظر عليهم تماماً تدمير الهاتف أو تعريضه للضرر، كما يمنع ظهور الممثلين بأجهزة آيفون أو أي منتج من منتجات الشركة وهو مهترئ أو بشاشة متصدعة على سبيل المثال، إذ يجب أن يكون دائماً لامعاً ويظهر في أفضل حالاته.

كما يجب أن يتسق ظهور هواتف آيفون زمنياً مع الفترات التي تظهر في المسلسل بوضوح ومنطقية، إذ لا يمكن لشخصية أن تظهر في مشهد ذكريات وهي تستخدم هاتف "آيفون 18 برو ماكس ".

ويشمل هذا الأمر المشاهد المعاصرة، فإذا قال المسلسل صراحة إن هذا المشهد معاصر، فيجب على الممثلين جميعاً امتلاك أجهزة آيفون 18 برو أو برو ماكس، وإن كان المشهد قبل طرح الهاتف، يجب أن يكون الهاتف 17 برو أو برو ماكس.

وتشترط أبل على المنتجين والممثلين ألا يظهروا في أي لقطة بالمسلسل وهم يقودون سياراتهم ويستخدمون الهاتف في الوقت ذاته.

ويعود السبب في ذلك إلى أن أبل لا ترغب في ربط الصورة الذهنية لهواتفها بأشخاص يقودون السيارات، إذ يخالف توجهات الشركة وتعليماتها للمستخدمين في الحياة الواقعية.

وتحظر أبل على أي مسلسل إظهار هواتف آيفون وهي تتعرض للاختراق أو التجسس، وذلك لحماية الصورة الذهنية التي أنفقت الشركة الكثير عليها.

وتروج أبل دائماً لفكرة أن هواتفها آمنة ومحمية بشكل أقوى من بقية الهواتف المنافسة لأنها تهتم بالخصوصية في المقام الأول.

ولا تسمح أبل بظهور هواتفها أو منتجاتها بشكل عام ضمن أي سياقات غير قانونية أو مسيئة للسمعة.

ويشمل هذا الأمر أي شخصية مهما كانت نواياها أو نوعية العمل غير القانوني، فبالنسبة لأبل، يتساوى القتل مع السرقة والتنصت، لذلك لا يمكن لأي شخص يقوم بأي من هذه الأعمال استخدام هواتفها.

وفي حال خالف أي عمل تلفزيوني هذه السياسات، فإنه يصبح مهدداً بالملاحقة القانونية من محامي أبل ودفع غرامات متنوعة.

وبسبب هذه التعقيدات المتنوعة التي تتطلب إدارة مشاهد المسلسل حول أجهزة أبل، قررت الشركة المنتجة الاستغناء عنها تماماً والاعتماد على هواتف أخرى بدلاً منها.