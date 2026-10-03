آيفون 18 برو ماكس يقفز بأداء الألعاب 50% مقارنة بنسخة الـ 17

حقق هاتف «آيفون 18 برو ماكس» قفزة لافتة في أداء الألعاب مقارنة بالجيل السابق، بعدما أظهرت اختبارات عملية تفوقًا وصل إلى نحو 50% في متوسط معدل الإطارات، متجاوزاً بذلك نسبة التحسن البالغة 40% التي أعلنت عنها شركة «أبل» فيما يتعلق بالأداء المستدام.

وأظهرت المقارنة بين "آيفون 18 برو ماكس" و"آيفون 17 برو ماكس" أن الفارق لا يرتبط فقط بقوة المعالج الجديد، وإنما يمتد إلى قدرة الهاتف الأحدث على الحفاظ على أدائه خلال جلسات اللعب الطويلة، حتى مع ارتفاع درجات الحرارة وتأثير الخنق الحراري.

وأجرت قناة "Dame Tech" التقنية على يوتيوب اختباراً عملياً للهاتفين، شمل لعبتي "Assassin’s Creed Mirage" و"Resident Evil 4"، مع تشغيل الألعاب لفترات طويلة بما يكفي لقياس الأداء المستدام وتأثير الحرارة على كل هاتف.

وفي لعبة "Resident Evil 4"، جرى اختبار الجهازين بدقة 2346 × 1080 بكسل، مع استهداف 60 إطاراً في الثانية واستخدام إعدادات الرسوميات نفسها.

وسجل "آيفون 18 برو ماكس" متوسطاً بلغ 58 إطاراً في الثانية، مقابل 38.6 إطاراً في الثانية لـ"آيفون 17 برو ماكس"، وهو ما يعكس زيادة تقارب 50% في متوسط معدل الإطارات لصالح الهاتف الأحدث.

وتكتسب هذه النتيجة أهمية أكبر مع استمرار الاختبار لفترة طويلة، إذ تكشف عن قدرة "آيفون 18 برو ماكس" على تقديم أداء أكثر استقراراً مع ارتفاع حرارة الجهاز.