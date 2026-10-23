طوابير في دبي لاستلام هواتف «آيفون دوو» القابلة للطي

بدأت متاجر «أبل» الرسمية في الإمارات، أمس، تسليم هواتف «آيفون دوو» القابلة للطي للمتعاملين الذين أجروا حجوزات مسبقة، وسط إقبال لافت وطوابير اصطف فيها متعاملون منذ ساعات الصباح الأولى لاستلام أجهزتهم الجديدة من متجر الشركة في دبي مول.

ورصدت «الإمارات اليوم»، خلال جولة ميدانية، توافد متعاملين سبق لهم حجز الهاتف، مع تركّز ملحوظ على النسخة ذات سعة التخزين البالغة 256 غيغابايت. كما رصدت تسلّم المتعامل المقيم في الدولة، الباكستاني محمد شاكا، أحد الأجهزة الجديدة، في أول عملية تسلّم للهاتف من متجر «أبل» في دبي مول.

وقال عدد من المتعاملين الذين تسلّموا الهواتف لـ«الإمارات اليوم» إنهم حرصوا على حجزها مبكراً منذ إتاحة الحجوزات في 16 أكتوبر الجاري، رغبة في الحصول عليها فور طرحها، ولتجربة أول هاتف قابل للطي من إصدارات «آيفون».

وتبدأ أسعار «آيفون دوو» في الإمارات من 8499 درهماً للنسخة ذات سعة التخزين البالغة 256 غيغابايت، وتصل إلى 13 ألفاً و599 درهماً للنسخة بسعة تخزين تبلغ 2 تيرابايت.

وقال المتعامل، محمد شاكا، إنه حرص على حجز الهاتف فور إتاحة الطلب المسبق، وانتظر منذ ساعات الصباح الأولى لاستلامه من متجر «أبل» في دبي مول.

وأضاف أن اقتناء الإصدارات الجديدة من هواتف «آيفون» يمثل هواية بالنسبة إليه، مشيراً إلى أنه يحتفظ بحقيبة تضم إصدارات الهاتف منذ بدء طرحه، وقد عرضها على المتعاملين عقب تسلّمه الجهاز الجديد.

من جهته، قال المتعامل، أحمد العبدولي، إنه تسلّم نسخة الهاتف بسعة تخزين تبلغ 256 غيغابايت، موضحاً أنه اشتراه لتجربة أول هاتف قابل للطي من إصدارات «أبل».

بدوره، أشار المتعامل، أرتيمي جلنوفا، إلى أن شراء الهاتف جاء بدافع الفضول للتعرّف إلى التقنيات التي يوفرها، ومقارنة تجربته بالإصدارات الأخرى من «آيفون». وأضاف أنه انتظر منذ ساعات الصباح الأولى لاستلام الجهاز.

وقال المتعامل، فايز سمير، إنه اشترى هاتفين من النسخة ذات سعة التخزين البالغة 256 غيغابايت، موضحاً أنه وأصدقاءه يفضلون هذه الفئة، خصوصاً في ظل ارتفاع أسعار النسخ ذات سعات التخزين الأكبر.

وتدير «أبل» خمسة متاجر رسمية في الإمارات، بواقع متجرين في أبوظبي، ومتجرين في دبي، ومتجر في العين.

وبحسب المواصفات الواردة في بيانات الهاتف، يعتمد «آيفون دوو» على معالج «إيه 20 برو»، وتصميم داخلي يضم بطاريتين ونظاماً لإدارة الحرارة. ويأتي بشاشة خارجية قياسها 5.4 بوصات، وأخرى داخلية قياسها 7.6 بوصات عند فتح الجهاز، لتوفير مساحة أكبر لمشاهدة الفيديوهات وممارسة الألعاب وإنجاز المهام المختلفة.

ويضم الهاتف كاميرتين خلفيتين، بدقة 48 ميغابكسل لكل منهما. وتتيح الكاميرا الرئيسة التقاط الصور بالدقة الكاملة، فيما تُستخدم دقة 24 ميغابكسل افتراضياً لتحقيق توازن بين جودة الصور وحجم الملفات.

وتعتمد الكاميرا الرئيسة على مستشعر كبير وفتحة عدسة واسعة ونظام تثبيت بصري بتحريك المستشعر، بهدف تحسين التصوير في ظروف الإضاءة المنخفضة.

كما يأتي هيكل الهاتف بإطار ومفصل مصنوعين من «التيتانيوم» من الدرجة الخامسة، مع طبقة حماية «درع السيراميك».