10 تنازلات تقنية قدمتها "آبل" لتساير السوق وتصنع "آيفون قابل للطيّ"

قدّم آيفون ديو (iPhone Duo) أول تجربة لهاتف آيفون قابل للطي من آبل، مع شاشة داخلية كبيرة بقياس 7.6 بوصات، وشاشة خارجية بقياس 5.4 بوصات، وشريحة إيه 20 برو (A20 Pro) نفسها المستخدمة في آيفون 18 برو، لكن الوصول إلى هذا التصميم جاء مقابل مجموعة من التنازلات في الكاميرا والمصادقة وبعض أدوات الاستخدام الاحترافية، وتكشف مقارنة المواصفات الرسمية للهاتفين أن "ديو" ليس نسخة قابلة للطي من هاتف برو، بل هو منتج يراهن على تجربة مختلفة.



1. كاميرا تقريب أقل قدرات

يضم آيفون ديو نظام كاميرا مزدوجا يتكون من كاميرا رئيسية فيوجن (Fusion) بدقة 48 ميغابكسل، وكاميرا فائقة الاتساع (Ultra Wide) بالدقة نفسها، مع تقريب بجودة بصرية تصل إلى 2×. وفي المقابل، يضيف آيفون 18 برو كاميرا فيوجن تيليفوتو (Fusion Telephoto) بدقة 48 ميغابكسل، تتيح تقريبا بجودة بصرية تصل إلى 8×، إلى جانب نطاق تقريب بصري بجودة تصل إلى 16×.

2. لا توجد فتحة عدسة متغيرة

أضافت آبل إلى الكاميرا الرئيسية في آيفون 18 برو فتحة عدسة متغيرة بـ4 درجات، هي ƒ/1.48 وƒ/1.8 وƒ/2.8 وƒ/4، بما يسمح بالتحكم في كمية الضوء وعمق المجال، أما الكاميرا الرئيسية في "ديو" فتأتي بفتحة عدسة ثابتة تبلغ ƒ/1.6.

3. غياب أدوات التحكم الاحترافية

يوفر آيفون 18 برو وضع التحكم الاحترافي (Pro Controls) للتحكم اليدوي في فتحة العدسة وسرعة الغالق وتوازن اللون الأبيض، إلى جانب عرض الرسم البياني للتعريض. ولا تدرج آبل هذه المجموعة من الأدوات ضمن مواصفات كاميرا آيفون ديو.

4. لا يدعم صيغة "برو راو "

يسجل آيفون 18 برو الصور بصيغ "إتش إي آي إف" (HEIF) و"جيه بي إي جي" (JPEG) و"دي إن جي" (DNG) مع دعم صيغة "برو راو" (ProRAW) التي تمنح المصورين مرونة أكبر في المعالجة اللاحقة، أما "ديو" فتذكر آبل أن الصور الملتقطة به تحفظ بصيغ "إتش إي آي إف" و"جيه بي إي جي" فقط.

5. غياب صيغتي "برو ريز " و"برو ريز راو "

في مجال الفيديو الاحترافي، يدعم آيفون 18 برو تسجيل الفيديو بصيغة "برو ريز" (ProRes) إضافة إلى "برو ريز راو" (ProRes RAW) بينما تقتصر صيغ تسجيل الفيديو في ديو على "إتش إي في سي" (HEVC) و"إتش 264″ (H.264).

6. لا توجد صور مكانية

يدعم آيفون 18 برو التقاط الصور المكانية، وهي ميزة غير مدرجة ضمن المواصفات الرسمية لـ"ديو" رغم أن الهاتف القابل للطي يقدم مجموعة واسعة من مزايا التصوير الفوتوغرافي والفيديو.

7. غياب ميزة الصورة المرجعية من آبل

يضم آيفون 18 برو ميزة صورة آبل المرجعية (Apple Reference Image) ضمن أدوات التصوير، بينما لا تظهر هذه الميزة ضمن قائمة خصائص كاميرا ديو الرسمية.

8. استبدال "فيس آي دي" بـ "تتش آي دي"

اختارت آبل في "ديو" استخدام مستشعر بصمة "تتش آي دي" (Touch ID) المدمج في الزر الجانبي، بينما يعتمد آيفون 18 برو على نظام "فيس آي دي" (Face ID) للمصادقة وفتح الهاتف والدفع والمصادقة داخل التطبيقات.

9. غياب ماسح "ليدار"

يتضمن آيفون 18 برو ماسح "ليدار" (LiDAR) ضمن مستشعراته، في حين لا يظهر هذا المستشعر ضمن قائمة مستشعرات "ديو" الرسمية التي تتضمن "تتش آي دي" ومقياس الضغط الجوي، والجيروسكوب، ومقياس التسارع، ومستشعر القرب، ومستشعرات الإضاءة.

10. غياب زر الإجراءات

تضم منظومة الأزرار في "ديو" أزرار الصوت، وزرا جانبيا، والتحكم بالكاميرا (Camera Control) ولا تدرج آبل زر الإجراءات (Action Button) ضمن مواصفاته. ويأتي ذلك في وقت يضم فيه آيفون 18 برو زر الإجراءات ضمن تصميمه، إلى جانب التحكم بالكاميرا.



ولا تعني هذه الفوارق أن "ديو" أقل تقدما في جميع الجوانب، فقد زودته آبل بشريحة "إيه 20 برو" نفسها الموجودة في آيفون 18 برو، ونظام تبريد متقدم، وشاشتين تدعمان تقنية "بروموشن" (ProMotion) بمعدل تحديث يصل إلى 120 هيرتز، إضافة إلى إمكانات تعدد المهام التي تسمح بتشغيل تطبيقين جنبا إلى جنب على الشاشة الداخلية.

وتبدو فلسفة آبل واضحة، وهي أن الهاتف القابل للطي يركز على الشاشة الكبيرة وتعدد المهام والتصميم الجديد، بينما يحتفظ آيفون 18 برو بالأفضلية في التصوير الاحترافي وأدوات الكاميرا والمستشعرات المتقدمة.

والمفارقة أن "ديو" يبدأ بسعر 1999 دولارا في الولايات المتحدة، مقابل سعر يبدأ من 1199 دولارا لآيفون 18 برو.