إقبال لافت على «آيفون 18» في الإمارات مع بدء التسليم

بدأت المتاجر الرسمية لشركة «أبل» في دولة الإمارات، إلى جانب عدد من متاجر الإلكترونيات ومنافذ شركتي تشغيل الاتصالات، أمس، تسليم الإصدارات الجديدة من هواتف «آيفون 18»، وسط إقبال لافت من المستهلكين.

ورصدت «الإمارات اليوم» طوابير من المستهلكين من أصحاب الحجز المسبق بانتظار استلام أجهزتهم من متجر «أبل» في «دبي مول»، حيث بدأ عدد منهم بالتوافد إلى المتجر خلال ساعات الصباح الباكر، وقبل ساعات من الموعد المحدد لبدء تسليم الهواتف الجديدة.

وأكد مستهلكون أنهم حرصوا على إتمام عمليات الحجز المسبق والحضور إلى المتجر في وقت مبكر، بهدف ضمان استلام الهواتف الجديدة فور بدء طرحها.

كما شهدت متاجر الإلكترونيات ومنافذ شركات الاتصالات إقبالاً من المتعاملين الراغبين في الحصول على الهواتف الجديدة.

وأفاد مختصون في قطاعات تقنيات الاتصالات وتوريد الإلكترونيات، بأن الإقبال الذي شهدته الأسواق على الإصدارات الجديدة يعود إلى طرح تقنيات حديثة ومتطورة ضمن هواتف «آيفون 18»، إضافة إلى توفير خيارات وألوان جديدة.

وراوحت أسعار الإصدارات الجديدة من هواتف «آيفون» بين 5099 درهماً لإصدار «آيفون 18 برو»، و5499 درهماً لإصدار «آيفون 18 برو ماكس»، وذلك بحسب الإصدارات والمواصفات المختلفة.

وقال المستهلك محمد شاكر، إنه سجل أول عملية تسلم لهواتف «آيفون» الجديدة من متجر شركة «أبل» في «دبي مول»، أمس، مشيراً إلى أنه اضطر إلى الحضور قبل الساعة السادسة صباحاً، والاصطفاف للحصول على الهواتف.

وأضاف أنه اشترى هواتف من طراز «آيفون 18 برو ماكس» بسعات تخزين مختلفة لأفراد أسرته.

من جانبه، قال المستهلك محمد إسماعيل، إنه اشترى ثلاثة هواتف من إصدار «آيفون 18 برو ماكس»، بسعات تخزين تصل إلى نحو 512 غيغابايت، لأفراد من أسرته وأصدقائه، موضحاً أنه حرص على اختيار الأجهزة بالألوان الجديدة التي طرحتها الشركة مع الإصدارات الحديثة.

بدوره، أفاد المستهلك يوسف عماد، بأنه اشترى الهواتف الجديدة من «آيفون» في إطار رغبته في الترقية إلى مواصفات أعلى مقارنة بالهواتف التي يمتلكها حالياً، لافتاً أنه اشترى جهازين جديدين له ولزوجته.

وأكد أنه حرص على الاصطفاف منذ ساعات الصباح الأولى للحصول على الهواتف الجديدة فور بدء تسليمها.

وفي السياق ذاته، قال الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في شركة «دو»، كريم بنكيران، بأن الشركة رصدت إقبالاً كبيراً من المتعاملين للحصول على الإصدارات الجديدة من هواتف «آيفون 18 برو» و«آيفون 18 برو ماكس»، بمختلف فئات السعات التخزينية والألوان.

وأضاف أن الشركة بدأت أمس، توفير الأجهزة للمتعاملين من أصحاب الحجوزات المسبقة، وذلك عبر مختلف منافذها، مشيراً إلى أن حجم الإقبال يعكس اهتمام المتعاملين بالإصدارات الجديدة، وحرصهم على اقتناء الهواتف فور طرحها في الأسواق.

ولفت بنكيران إلى أن العام الجاري يشهد اختلافاً في طبيعة الطلب على إصدارات الهواتف الجديدة، مع وجود فترتين لذروة الإقبال من المتعاملين على أحدث تقنيات هواتف «آيفون»، موضحاً أن الذروة الأولى تظهر حالياً مع إطلاق وتسليم هواتف «آيفون 18 برو» و«آيفون 18 برو ماكس»، فيما يتوقع أن تشهد الأسواق ذروة أخرى من الإقبال مع بدء الحجوزات المرتقبة لهواتف «آيفون ديو» الجديدة القابلة للطي خلال أكتوبر المقبل.

وأوضح أن عمليات الإقبال اللافتة على الهواتف الجديدة في الأسواق ترجع إلى عاملين رئيسين، الأول يتمثل في التقنيات المتطورة التي تتضمنها الأجهزة، سواء على مستوى الكاميرات أو المعالجات وتقنيات الذكاء الاصطناعي.

أما العامل الثاني، بحسب بنكيران، فيتعلق بالألوان الجديدة التي طرحتها الشركة مع الهواتف، والتي تلقى اهتماماً من جانب العديد من المتعاملين.

من جانبه، قال مسؤول المبيعات في أحد منافذ توريد الإلكترونيات، مصطفى عنان، إن المتاجر تشهد إقبالاً من المتعاملين على شراء الهواتف الجديدة عقب تنفيذ عمليات الحجز المسبق، مشيراً إلى أن الطلب بدأ بالارتفاع مع بدء توفير الأجهزة للمستهلكين.

وأضاف أن الألوان الجديدة، التي تطرح للمرة الأولى إلى جانب التقنيات الحديثة التي تتضمنها الهواتف، تعد من أبرز عوامل جذب المتعاملين، لافتاً إلى أن التطورات المتعلقة بعمليات التبريد والكاميرات المتغيرة تمثل أيضاً عناصر تحظى باهتمام المستهلكين عند اتخاذ قرار شراء الإصدارات الجديدة.

وأكد مسؤول مبيعات الهواتف في أحد متاجر الإلكترونيات، فؤاد عبدالظاهر، أن الطلب على الهواتف الجديدة من «آيفون» بدأ فور توفيرها في المتاجر، مشيراً إلى حرص العديد من المتعاملين على المبادرة باقتناء التقنيات الحديثة التي تتضمنها الأجهزة في وقت مبكر.

وأضاف أن هذا الإقبال يرتبط، بشكل خاص، بالتغييرات التي طرأت على عدد من التقنيات والمواصفات في الهواتف الجديدة، ومن بينها قدرات الشحن وأنظمة التبريد وتقنيات التصوير، الأمر الذي يدفع بعض المستهلكين إلى استبدال أجهزتهم الحالية، واقتناء الإصدارات الأحدث فور طرحها في الأسواق.