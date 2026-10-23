منذ الصباح الباكر.. طوابير أمام "أبل" في دبي مول لاقتناء "آيفون دوو".. صور

اصطف متعاملون منذ ساعات الصباح الأولى أمام متجر "أبل" في "دبي مول"، للحصول على هواتف "آيفون دوو" الجديدة القابلة للطي، فيما رحّب موظفو المتجر بأول متعامل يتسلّم الهاتف، وهو محمد شاكا، باكستاني الجنسية.

متعاملون ينتظرون منذ ساعات الصباح الأولى أمام متجر "أبل" في "دبي مول" للحصول على أول هواتف "آيفون" القابلة للطي #الإمارات_اليوم https://t.co/VHdcpwIxJv — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) October 23, 2026

وعرض شاكا حقيبة تضم جميع إصدارات هواتف "آيفون" منذ إطلاقها، في إشارة إلى اهتمامه بهواتف الشركة ومتابعته لإصداراتها المختلفة.

أول مشترٍ لهواتف "آيفون دوو"، محمد شاكا، يعرض حقيبة تضم جميع إصدارات هواتف "آيفون" منذ إطلاقها #الإمارات_اليوم https://t.co/c1Ea3Jywbq — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) October 23, 2026

ورصدت "الإمارات اليوم" تسلّم عدد من المتعاملين هواتفهم الجديدة، بعد انتظارهم أمام المتجر منذ ساعات الصباح الأولى.

متعاملون يتسلّمون هواتف "آيفون دوو" بعد انتظار منذ ساعات الصباح الأولى أمام متجر "أبل" في "دبي مول" #الإمارات_اليوم https://t.co/ehpuPTzTIn — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) October 23, 2026

وتبدأ أسعار هواتف "آيفون دوو" القابلة للطي من 8,499 درهماً للنسخة ذات سعة التخزين البالغة 256 غيغابايت، وتصل إلى 13,599 درهماً للنسخة بسعة تخزين تبلغ 2 تيرابايت.

تبدأ أسعار هواتف «آيفون دوو» القابلة للطي من 8,499 درهماً للنسخة ذات سعة التخزين البالغة 256 غيغابايت، وتصل إلى 13,599 درهماً للنسخة بسعة تخزين تبلغ 2 تيرابايت. #الإمارات_اليوم https://t.co/8iNvC6PKWN — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) October 23, 2026

وكانت منافذ "أبل" في الدولة، إلى جانب متاجر إلكترونيات، وشركتَي تشغيل خدمات الاتصالات، أتاحت الحجز المسبق للهاتف اعتباراً من 16 أكتوبر الجاري، وسط إقبال كبير من المستهلكين على الجهاز، لكن مستهلكين قالوا لـ"الإمارات اليوم" إنهم فوجئوا، عند محاولة حجز الهاتف خلال الأيام الأخيرة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لشركة "أبل" في الإمارات، بتحديد 22 يناير 2027 موعداً للتسليم لعدد من فئات الجهاز، معتبرين أن فترة الانتظار طويلة نسبياً.