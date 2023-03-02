ماذا يحمل رواد الفضاء معهم خلال رحلتهم الطويلة إلى المحطة الدولية؟

نشر مركز محمد بن راشد للفضاء، فيديو لمسؤول في ناسا يتحدث خلال البث المباشر للمهمة عن أبرز ما يحمله رواد الفضاء.

وقال متحدث ناسا: يمكن لطاقم المهمة أخذ بعض الأغراض معهم إلى الفضاء لستة أشهر كاملة، خاصة وأنها مدة طويلة، لذلك يجب أن يأخذوا معهم شيئاً يذكرهم بالأرض، سواء بالعائلة أو الأصدقاء.

وأضاف: "هناك أمثلة عن بعض الأغراض التي سوف يأخذها الطاقم، فالبعض منهم قد يأخذ: لعبة تنين كومودو أو بعض معدات الجوجيتسو والبعض الآخر قد يأخذ معه مجسماً صغيراً لصاروخ فضائي، وأحد أعضاء الطاقم يتمنى التقاط صور دقيقة له خلال رحلته في الفضاء.

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