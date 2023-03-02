تعرف إلى مدة رحلة سلطان النيادي إلى محطة الفضاء الدولية

ينطلق في الساعة 9:34 صباح اليوم، رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، وطاقم مهمة crew-6 إلى محطة الفضاء الدولية، في أطول رحلة لرائد فضاء عربي، بعدما تم تأجيل الإطلاق، الإثنين الماضي، بسبب مشكلة تتعلق بالأنظمة الأرضية.

ومن المقرر أن تستغرق الرحلة 24 ساعة ونصف الساعة حتى الوصول إلى محطة الفضاء الدولية.

وودع سلطان النيادي أقاربه وأصدقائي قبل صعوده إلى المركبة الفضائية دراغون.

ونشر مركز محمد بن راشد للفضاء عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، مقطع فيديو لإغلاق مدخل المركبة دراغون، وفي داخلها رائد الفضاء سلطان النيادي قبيل الانطلاق لخوض أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب.

إغلاق "دراجون" وفي داخلها النيادي قبيل الانطلاق لخوض أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب.. فيديو

سلطان النيادي يودع أقاربه وأصدقائه قبيل بدء مهمته الفضائية.. فيديو

بث مباشر لأطول مهمة فضائية في تاريخ العرب

رسالة من والد سلطان النيادي قبل انطلاق ابنه لخوض أطول مهمة فضائية عربية

عائلة النيادي وأصدقاؤه يشجعونه وهم في طريقهم لمتابعة انطلاق أطول مهمة فضائية عربية.. فيديو

رسالة من سلطان النيادي قبيل انطلاقه للفضاء.. فيديو

لقطات لرائد الفضاء سلطان النيادي وزملاؤه في Crew-6 من داخل "دراجون".. فيديو