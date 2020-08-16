بلدية الشارقة: إخضاع 4100 موقف إضافي للرسوم خلال الربع الثالث

المصدر: محمد الرفاعي - الشارقة

أكد مدير إدارة المواقف العامة في بلدية مدينة الشارقة علي أحمد أبوغازيين، أن الإدارة استأنفت تحصيل رسوم المواقف العامة منذ بداية شهر يوليو بعد أن تم إعفاؤها لمدة ثلاثة أشهر بقرار من المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ضمن حزمة من التسهيلات والإعفاءات.

ونوّه بأن البلدية تعتزم إطلاق مشاريع جديدة خلال الربع الثالث من هذا العام من خلال إدارة المواقف العامة وإخضاع ما لا يقل عن 4100 موقف إضافي للرسوم في مناطق متفرقة في المدينة وبعض القطاعات الحيوية الأخرى المتصلة بقطاعات خاضعة للرسوم.

وأوضح أنه منذ بداية شهر يوليو تم تشغيل نحو 43 ألف موقف ضمن خدمة المواقف المدفوعة في مدينة الشارقة، كما قامت الإدارة بإصدار وتجديد 2278 اشتراكاً خاصاً بمركبات المشتركين في خدمة الاشتراكات السنوية، وإصدار 485 تصريحاً خاصاً بحجوزات المواقف للمنشآت التجارية والصناعية وساحات المواقف الاستثمارية.

وأشار إلى إطلاق مجموعة من المشاريع المتعلقة بإخضاع المواقف للرسوم ووسائل سداد رسوم المواقف، حيث تم إخضاع 230 موقفاً إضافياً للرسوم.

ولفت إلى أن البلدية استمرت في عمليات التفتيش للتأكد من التزام الجمهور بالوقوف الصحيح وعدم إساءة استخدام المواقف كالوقوف العشوائي، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه الممارسات.

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