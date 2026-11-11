"كيو موبيليتي" تحذّر من رسائل تنتحل صفة "درب"

حذّرت شركة كيو موبيليتي، المشغلة لنظام التعرفة المرورية "درب" ونظام المواقف العامة والخاصة في أبوظبي، من رسائل بريد إلكتروني احتيالية تنتحل صفة "درب" وتطالب المستخدمين بسداد رسوم عبور.

ودعت الشركة إلى التحقق من عنوان المرسل إذ أن اسم "درب" وحده لا يثبت صحة الرسالة، وعدم الضغط على الروابط، أو الرد، أو مشاركة البيانات الشخصية، أو المصرفية.

وأكدت أهمية التحقق من وجود أي مستحقات مالية أو سداد رسوم التعرفة المرورية عبر القنوات الرقمية الرسمية المعتمدة، وهي الموقع الإلكتروني الرسمي لنظام "درب" أو تطبيق درب الذكي للهواتف المحمولة، أو عبر منصة تم.