قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية برفض دعوى امرأة طالبت رجلاً بتعويض قدره 100 ألف درهم، واتهمته بالتسبب في تلف محرك مركبتها بعدما ساعدها في نقلها إلى ورشة، قائلة إنه قادها واستعملها لأغراضه الشخصية، وكانت الدعوى الجزائية المرتبطة بالواقعة قد انتهت إلى براءته لعدم كفاية الأدلة.

وتفصيلاً، طالبت المرأة بتعويضها عن الأضرار المادية والمعنوية، إضافة إلى الفائدة القانونية والرسوم والمصروفات القضائية وأتعاب المحاماة، وقالت إن مركبتها تعطلت فجأة أثناء سيرها على الطريق العام، فعرض عليها المدعى عليه مساعدتها وأخبرها بأنه يعرف ورشة متخصصة في إصلاح المركبات، فوثقت به وقبلت مساعدته.

وأوضحت أن المدعى عليه نقل المركبة إلى الورشة، ثم أبلغها بأن العطل في مضخة المياه، وأن إصلاحه يكلف 810 دراهم، فحوّلت إليه المبلغ، وبعد أيام أعاد إليها المركبة، فسمعت عند تشغيلها صوتاً غير معتاد من المحرك، قالت إنه لم يكن موجوداً قبل تسليمها إليه، وحين أبلغته بالأمر أعادها إلى الورشة للتحقق من مصدر الصوت، وأضافت أنها تواصلت مع الورشة مباشرة فأبلغتها بوجود عطل في المحرك، وبعد استلام المركبة مجدداً، تفاقم العطل وتوقفت عن العمل، فعرضتها على وكالة معتمدة أفادت بضرورة استبدال المحرك بالكامل وتضرر أجزاء مرتبطة به، وقدّرت كلفة الإصلاح بنحو 90 ألف درهم.

وتابعت المدعية أنها تواصلت مجدداً مع الورشة الأولى، وتبين لها، وفق قولها، أن المدعى عليه لم يُصلح المضخة رغم تسلمه كلفة الإصلاح، وأنه استلم المركبة من الورشة وقادها من دون الاستعانة بشاحنة قطر، خلافاً لما قالت إن الأصول الفنية تقتضيه. واتهمته باستعمال المركبة لقضاء شؤونه الشخصية خلال تلك الفترة والتسبب في تلف محركها، مشيرة إلى أنه أُدين غيابياً وغُرّم 10 آلاف درهم.

وفي المقابل، قدّم المدعى عليه مذكرة جوابية أرفق بها صورة من معارضته للحكم الجزائي الغيابي، والحكم الصادر بقبول المعارضة شكلاً، وإلغاء الحكم الغيابي والقضاء ببراءته. وأصبح حكم البراءة نهائياً بعد انقضاء موعد الاستئناف. وأوضحت المحكمة أن المطالبة بالتعويض تستند إلى الواقعة ذاتها التي كانت محل الاتهام الجزائي، وهي استلام المدعى عليه المركبة وقيادتها والتسبب في تلف محركها والأجزاء المرتبطة به. وبيّنت أن للحكم الجزائي النهائي حجية في حدود ما فصل فيه، وأن هذه الحجية قائمة ولو استندت البراءة إلى عدم كفاية الأدلة والشك في صحة إسناد الواقعة إلى المدعى عليه. وأشارت إلى أن التقرير الفني بيّـن أضرار المركبة وقدّر كلفة إصلاحها بنحو 90 ألف درهم، إلا أنه لا يكفي بذاته لإثبات أن المدعى عليه تسبب فيها أو ارتكب خطأ مستقلاً ترتبت عليه، إذ يتطلب التعويض إثبات الفعل المنشئ للمسؤولية وعلاقته بالضرر.

ولفتت المحكمة إلى أن تسلم المدعى عليه 810 دراهم مقابل إصلاح المضخة، على فرض ثبوته، لا يكفي لإثبات تسببه في تلف المحرك، أو أن عدم إجراء الإصلاح كان السبب المباشر للضرر. كما أن المدعية لم تطلب في ختام الدعوى إلزامه برد ذلك المبلغ على نحو مستقل، وقضت المحكمة برفض الدعوى بجميع طلباتها، وألزمت المدعية بالرسوم والمصروفات.