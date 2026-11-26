نجحت الإدارة العامة للمرور بشرطة دبي في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لإنتاج محاكاة ثلاثية الأبعاد للحوادث المرورية، ضمن جهودها لتطوير منظومة العمل المروري وإتاحة أدوات جديدة لإعادة تمثيل الحوادث وعرض تفاصيلها بصورة مرئية.

وتتيح التقنية إعادة بناء سيناريو الحادث في بيئة ثلاثية الأبعاد، وعرض مراحل وقوعه بحسب تسلسلها، بما يقدّم تصوراً أوضح لكيفية وقوعه. ويسهم هذا الأسلوب في تطوير طريقة عرض الوقائع المرورية وفهم تفاصيلها، دعماً لجهود تعزيز السلامة على الطرق.

وأكدت شرطة دبي أن توظيف الذكاء الاصطناعي يأتي تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بأن تكون شرطة دبي أفضل جهاز شرطة في العالم في توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وأن تحقق أقصى استفادة من التقنيات الحديثة في تقديم خدمات نوعية للمجتمع، وفق أفضل المعايير الدولية للكفاءة والفاعلية.

وأشارت إلى أن تجربة المحاكاة تندرج ضمن جهودها لاستكشاف التقنيات المستقبلية، والاستفادة من إمكاناتها في تطوير العمل الشرطي والمروري، وابتكار أدوات تدعم كفاءة الأداء وتواكب التطورات المتسارعة في المجالات التقنية.

وأوضحت أن المحاكاة ثلاثية الأبعاد من التطبيقات الواعدة للذكاء الاصطناعي في المجال المروري، إذ توفر طريقة لعرض الوقائع في سياقها الزمني، وتساعد على فهم تفاصيل كل مرحلة من مراحل الحادث ضمن تسلسل الأحداث.

وأضافت أن الإدارة العامة للمرور تعمل على تطوير أدواتها وأساليب عملها، وتوسيع الاستفادة من الحلول الرقمية والذكاء الاصطناعي في مختلف جوانب العمل المروري، وأشارت إلى أن تجربة المحاكاة تدعم جاهزية الإدارة لمواكبة المتغيرات المستقبلية، وتُسهم في ترسيخ نهج الابتكار في تطوير الخدمات والعمليات.

وأكدت شرطة دبي أن تبني التقنيات الحديثة يشكل ركيزة أساسية في مسيرة التطوير المستمر، ويدعم رفع كفاءة العمل الشرطي وتعزيز أمن مستخدمي الطريق وسلامتهم، وصولاً إلى منظومة مرورية أكثر تطوراً واستدامة.

. تجربة المحاكاة تسهم في فهم تفاصيل الوقائع المرورية.