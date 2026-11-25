عمرو بيومي - أبوظبي

قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية بإلزام شاب بأن يؤدي إلى آخر 95 ألف درهم، قيمة شيك حرّره ثمناً لمركبة اشتراها منه، وتعذّر صرفه لعدم كفاية الرصيد، وذلك بعدما أُدين جزائياً بإصدار الشيك بسوء نية من دون مقابل وفاء كافٍ.

وفي التفاصيل، أقام شاب دعوى قضائية ضد آخر، طالب فيها بإلزامه بأن يؤدي إليه 95 ألف درهم، قيمة الشيك الذي حرّره ثمناً لمركبة اشتراها منه، فضلاً عن الرسوم والمصروفات، وأوضح المدعي أن الطرفين اتفقا على بيع المركبة بالمبلغ المطالب به، وأن المدعى عليه سلّمه شيكاً مصرفياً بقيمته، إلا أنه فوجئ عند تقديمه للصرف بعدم توافر مقابل وفاء كافٍ. وأشار إلى أن المدعى عليه أُدين جزائياً عن الواقعة. وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن أوراق الدعوى تثبت أن المدعى عليه حرّر لمصلحة المدعي شيكاً بقيمة 95 ألف درهم، وأن البنك المسحوب عليه أفاد، عند تقديم الشيك للصرف، بتعذّر صرفه لعدم وجود رصيد، وأشارت إلى أن الشيك محرّر عرفي يحمل توقيعاً منسوباً إلى المدعى عليه، ولم يطعن الأخير في التوقيع.

وأضافت المحكمة أن صورة الحكم الصادر في القضية الجزائية أظهرت إدانة المدعى عليه بتهمة إعطاء المدعي شيكاً بسوء نية، من دون مقابل وفاء قائم وكافٍ وقابل للسحب، وأن الحكم أصبح نهائياً وباتاً، بما يثبت مديونية المدعى عليه للمدعي بقيمة الشيك محل المطالبة.

وأشارت المحكمة إلى أن المدعى عليه لم يحضر بشخصه أو بوكيل عنه لتقديم أي دفوع أو أوجه دفاع تنال من مطالبة المدعي، كما لم يقدّم ما يثبت براءة ذمته من المبلغ المستحق، وقضت بإلزامه بأن يؤدي إلى المدعي 95 ألف درهم، وإلزامه بالمصروفات.