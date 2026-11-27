حددت دائرة القضاء في أبوظبي مواعيد التواصل المرئي لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل مع أسرهم خلال إجازة عيد الاتحاد لعام 2026، بهدف تعزيز الروابط الأسرية وإتاحة الفرصة للنزلاء لمشاركة ذويهم أجواء المناسبة الوطنية.

وأكدت الدائرة أن جلسات التواصل تُعقد عن بُعد عبر تطبيق «نافذتي»، يومي الثاني والثالث من ديسمبر المقبل، من الثامنة صباحاً حتى الخامسة مساء.

وتُجرى الاتصالات من مراكز مخصصة ومزودة بالوسائل التقنية اللازمة، وفق آلية تيسر على الأسر التواصل مع ذويهم وتضمن انتظام الجلسات.

ويتاح حجز المواعيد إلكترونياً عبر منصة خدمات حكومة أبوظبي (تم)، ويتلقى مقدم الطلب بعد الموافقة، رسالة نصية تتضمن موعد الجلسة والمركز المخصص لإجراء الاتصال المرئي.