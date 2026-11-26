قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام رجل بردّ 49 ألف درهم إلى امرأة، بعدما ثبت للمحكمة استيلاؤه على المبلغ، كما ألزمته بتعويضها بـ4000 درهم عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها، وكان الرجل قد أُدين جزائياً بحيازة أموال متحصّلة من جريمة احتيال، في واقعة أُوهمت بها المرأة بأن من طلب بياناتها المصرفية موظف في جهة حكومية يتولّى متابعة شكوى قدّمتها.

وفي التفاصيل، أقامت امرأة دعوى قضائية ضد رجل، طالبت فيها بإلزامه بأن يؤدي إليها 49 ألف درهم، مع فائدة قانونية بنسبة 9% سنوياً، و5000 درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها، فضلاً عن الرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وأوضحت أن المدعى عليه أوهمها بأنه يعمل في دائرة حكومية ويتابع شكوى سبق أن قدّمتها، وطلب منها بياناتها الشخصية والمصرفية بحجة حاجته إليها لمتابعة الشكوى. وأضافت أنها تلقت بعد ذلك رسالة تفيد بخصم مبلغ من حسابها المصرفي، وتبيّن لها أنه استولى على المبلغ محل المطالبة.

وقدّمت المدعية صورة من حكم جزائي غيابي أدان المدعى عليه بحيازة مبلغ متحصّل من جريمة احتيال، في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدره. وبيّن الحكم أنه تلقّى المبلغ في حسابه المصرفي من حساب المجني عليها، رغم عدم وجود علاقة مالية أو تعاقدية بينهما، ومن دون أن يُخطر الجهات المختصة بذلك. وقضت المحكمة الجزائية بحبسه شهراً وإبعاده عن الدولة وإلزامه بالرسوم القضائية.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها المدني أن الثابت من الدعوى الجزائية أن المدعى عليه ارتكب جريمة حيازة مال متحصّل من جريمة، باستيلائه على المبلغ المملوك للمجني عليها. وأشارت إلى أن الفعل الذي أُدين به هو ذاته الذي استندت إليه المدعية في إقامة الدعوى المدنية، ومن ثم فإن الحكم الجزائي فصل، بالقدر اللازم للحكم بالإدانة، في وقوع الفعل الذي يشكّل الأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية، وفي وصفه القانوني ونسبته إلى المدعى عليه.

وعن طلب ردّ الـ49 ألف درهم، أشارت المحكمة إلى أن الحكم الجزائي أثبت حيازة المدعى عليه المال محل النزاع في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدره، ما ثبت معه الخطأ في جانبه وواقعة الاستيلاء على المبلغ. وبيّنت أن حرمان المدعية من مالها شكّل ضرراً مادياً مباشراً ترتّب على الفعل غير المشروع، وأن ثبوت العلاقة بين خطأ المدعى عليه والضرر الذي لحق بها يوجب إلزامه بردّ المبلغ إليها.

وعن طلب التعويض، أوضحت المحكمة أن خطأ المدعى عليه ألحق بالمدعية ضرراً مادياً تمثّل في المساس بمصلحتها المشروعة وحرمانها مالها، فضلاً عن ضرر معنوي تمثّل في ما أصابها من حزن وأسى، وخلصت إلى توافر أركان المسؤولية التقصيرية في حق المدعى عليه، ما يستوجب إلزامه بتعويض المدعية عن الأضرار التي لحقت بها.

وقضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي إلى المدعية 49 ألف درهم، و4000 درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية، فضلاً عن الرسوم والمصروفات و1000 درهم مقابل أتعاب المحاماة، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.