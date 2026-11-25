كشف نائب رئيس المبيعات في شركة «فيترونيك»، حازم شرف، عن التقنيات المستخدمة في الجيل الأحدث من رادارات الشركة، الموجودة على عدد من الطرق في أبوظبي ودبي وإمارات أخرى، لافتاً إلى أنها تجمع بين تقنيات الليزر والكاميرات والذكاء الاصطناعي، لرصد مخالفات مرورية متعددة، إضافة إلى تجاوز السرعة، وتتضمن عدم ترك مسافة أمان كافية بين المركبات، وعدم الالتزام بالمسارات المخصصة، وتجاوز الإشارة الحمراء، أو تجاوز السرعة أثناء العبور من الإشارة الخضراء، وعرقلة حركة السير داخل التقاطعات، وعدم ارتداء حزام الأمان.

التقنيات الحديثة تُستخدم في رادارات على طرق بأبوظبي ودبي. أرشيفية

وقال شرف لـ«الإمارات اليوم» على هامش القمة الشرطية العالمية 2026، التي أقيمت أخيراً في دبي، إن أحدث وحدات الرصد التي طورتها الشركة، وتحمل اسم «FM1 EV»، تعتمد على منظومة متكاملة يمكنها مراقبة ثمانية مسارات مرورية في وقت واحد، والتعرف إلى أعداد المركبات وتصنيفها بحسب أنواعها، سواء كانت شاحنات أو مركبات ثقيلة أو سيارات خفيفة، مع إمكانية تحديد سرعات مختلفة لكل مسار، وتخصيص مسارات لأنواع معينة من المركبات، ورصد المخالفات بصورة آلية.

وأضاف أن التطور الأبرز في هذه الأجهزة يتمثل في توظيف الذكاء الاصطناعي لتحليل حركة المركبات، وليس مجرد قياس السرعة، إذ يمكن للنظام تحديد المركبات المخالفة عند تجاوز السرعات المقررة، والتعامل مع توقيتات الإشارات الضوئية، ورصد تجاوز الإشارة الحمراء، وتجاوز السرعة في حالة الإشارة الخضراء، فضلاً عن تسجيل مخالفة المركبات التي تتوقف داخل صندوق التقاطع الأصفر، وتتسبب في عرقلة حركة السير.

وأشار إلى أن التقنيات الجديدة تتيح رصد مخالفة عدم ترك مسافة أمان كافية بين المركبات، من خلال تحديد المسافة المطلوبة وفق القواعد المرورية المعمول بها في دولة الإمارات، بحيث يمكن ضبط معايير الرصد بحسب المتطلبات القانونية والتنظيمية، لافتاً إلى تطبيق هذه الآلية في بعض الشوارع بإماراتي دبي وأبوظبي.

وأشار إلى أن الأجهزة تدعم كذلك تقنية قياس متوسط السرعة، التي تعتمد على رصد المركبة عند نقطتين مختلفتين، ثم حساب متوسط سرعتها خلال المسافة بينهما.

وشرح أن التقنية تعتمد على تسجيل مرور المركبة عند نقطة رصد أولى، ثم مقارنتها ببيانات مرورها عند نقطة ثانية، بما يسمح بحساب متوسط سرعتها خلال المسافة المقطوعة، بدلاً من الاكتفاء بقياس السرعة في لحظة واحدة.

وأشار إلى أن النظام يمكن تشغيله عبر بوابات مثبتة على الطريق، أو من خلال وحدات رصد جانبية، لافتاً إلى أن الشركة توفر التقنيات اللازمة لتنفيذ هذا النوع من الرصد، فيما يرتبط تطبيقه الفعلي بالمتطلبات والقرارات التنظيمية للجهات المرورية.

منظومة الرصد تستطيع تحديد المركبات التي تدخل مسارات محظورة عليها. من المصدر

وأوضح أن منظومة الرصد تستطيع أيضاً تحديد المركبات التي تدخل مسارات غير مسموح لها باستخدامها، مثل الشاحنات التي يُحظر عليها السير في المسارات الثلاثة الأولى، إذ يمكن للنظام التعرف إلى الشاحنة بمجرد دخولها أحد هذه المسارات، وتسجيل المخالفة آلياً، كما يمكن تحديد سرعات مختلفة للمسارات وفق طبيعة المركبات المسموح لها باستخدامها.

ولفت إلى أن هذه التقنيات تُستخدم بالفعل في مناطق محددة لرصد مخالفات الشاحنات في إمارة دبي، ومنها المناطق التي تفرض قيوداً على حركة المركبات الثقيلة، مشيراً إلى أن الأنظمة تتيح استثناء الشاحنات الحاصلة على تصاريح من خلال الربط الإلكتروني مع الجهات المعنية، بحيث يتعرف النظام على المركبات المصرح لها ولا يسجل عليها مخالفات الدخول إلى المناطق أو المسارات المحظورة.

وفي ما يتعلق برصد مخالفة عدم ارتداء حزام الأمان، واحتمالات الخطأ في بعض الحالات، مثل ارتداء السائق ملابس سوداء تشبه لون الحزام، أوضح شرف أن الجيل الحديث يتضمن أدوات تحقق إضافية باستخدام الذكاء الاصطناعي، فلا يعتمد على صورة واحدة فقط لإثبات المخالفة.

وشرح أن النظام يستخدم ثلاث زوايا تصوير مختلفة، إلى جانب معايير تحليلية داخل البرنامج، للتأكد من توافر الشروط اللازمة لإثبات المخالفة، بحيث لا يتم اعتمادها إلا بعد التحقق من الصورة من أكثر من زاوية، والوصول إلى درجة عالية من التأكد من عدم ارتداء السائق حزام الأمان.

وأضاف أن عملية التدقيق تتم على مستويين، الأول داخل الجهاز نفسه، والثاني من خلال مركز المراجعة الخلفي، حيث تُحال الحالات التي تتطلب مراجعة إضافية إلى المختصين، الذين يمكنهم إعادة فحص الصور والبيانات، ورفض المخالفة إذا لم تتوافر الأدلة الكافية، أو اعترض عليها مرتكبها.

وقال شرف إن الفرق بين أجهزة الرصد التقليدية والجيل الجديد يتمثل في تكامل تقنيات الليزر والكاميرات والذكاء الاصطناعي؛ فالليزر يتولى قياس السرعة بدقة من خلال إرسال حزم ضوئية، فيما تتولى الكاميرات التقاط صور المركبات وتوثيق الحالات، ويحلل الذكاء الاصطناعي البيانات للتعرف إلى المركبات وتصنيفها وتحديد المخالفات المرتبطة بنوعها ومسارها وسلوكها على الطريق.

حازم شرف:

. الأجهزة ترصد مرور المركبة عند نقطتين على الطريق، وتحسب متوسط سرعتها بناء على المسافة بينهما والزمن المستغرق لقطعها.