قضت المحكمة المدنية الابتدائية في دبي بإلزام ابن بردّ ثلاثة ملايين و336 ألفاً و790 درهماً إلى والده، بعد أن تسلم مبالغ مالية على سبيل الأمانة لتسيير أعمال شركاته داخل الدولة وخارجها، ورفض إعادتها رغم مطالبته بذلك، بينما رفضت المحكمة إلزامه وشقيقيه بردّ مبالغ أخرى بلغت 3.8 ملايين درهم، بعدما تبين أنها صُرفت لهم في إطار النفقات الأسرية والعطايا العائلية.

وتعود تفاصيل القضية إلى دعوى أقامها أب ضد أبنائه الثلاثة، طالب فيها بإلزامهم، بالتضامن والتضامم، بردّ سبعة ملايين و136 ألفاً و790 درهماً، موضحاً أنهم كانوا يعملون لديه، وأنه حوّل إليهم مبالغ مالية من حساب شركة يملكها ويديرها، لاستخدامها في تسيير أعمال الشركة والشركات التابعة لها، وإدارة الحسابات البنكية عند سفره أو غياب المفوضين بالإدارة، والتعامل مع الحالات الضرورية والعاجلة، وقال الأب إن مراجعة التقارير المالية كشفت عدم تقديم أبنائه مستندات تُثبت استخدام المبالغ في الأغراض المخصصة لها، وإنهم امتنعوا عن إعادتها رغم مطالبة كل منهم برد ما تسلمه. وبحسب أوراق الدعوى، طالب الأب باسترداد أربعة ملايين و936 ألفاً و790 درهماً من ابنه الأول الذي تسلم تحويلات مالية خلال سنوات عدة، بينها ثلاثة ملايين و782 ألف درهم حُولت إلى حسابه داخل الدولة، إضافة إلى مليون و80 ألف يورو حُولت إلى حسابه في دولة أوروبية، لتسيير أعمال فرع المجموعة هناك، كما طالب باسترداد مليون و100 ألف درهم من الابنين الثاني والثالث، بعدما حُوّل إلى حساب كل منهما مبلغ 500 ألف درهم، ثم 600 ألف درهم أخرى، وخلال نظر الدعوى تمسك الأبناء بأن المبالغ التي حصلوا عليها كانت عطايا وهبات أسرية من والدهم، وليست أموالاً تسلموها على سبيل الأمانة أو القرض، كما دفعوا بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، وبأن والدهم لا يمتلك الصفة الشخصية للمطالبة بالأموال التي سبق تحويلها من حساب الشركة.

واستندت المحكمة في بحثها إلى تقرير خبير حسابي سبق إعداده في نزاع آخر أقامته الشركة للمطالبة بالمبالغ ذاتها، إذ خلص التقرير إلى أن التحويلات المالية قُيدت في الحساب الجاري لمدير الشركة، والد الأبناء، وليس في حسابات الأبناء باعتبارها مديونية مستحقة عليهم للشركة.

ورأت المحكمة أن اختلاف أطراف الدعويين يحول دون اعتبار النزاع الحالي محسوماً بالحكم السابق، موضحة أن الأب يقاضي أبناءه بصفته الشخصية، وليس بصفته مديراً للشركة، وأن تقرير الخبرة أظهر انتقال الأموال من ذمة الشركة إلى ذمة الأب، ثم إلى حسابات أبنائه، بما يثبت صفته في المطالبة بها.

وفي المقابل، حرصت المحكمة على التفريق بين التحويلات التي تمت في إطار العطاءات الأسرية، والمبالغ التي تسلمها الابن الأول لتسيير أعمال الشركة.

وأوضحت أن الأب حوّل مبالغ بإجمالي ثلاثة ملايين و800 ألف درهم إلى أبنائه، شملت تحويل مليون درهم للابن الأول، و500 ألف درهم لكل من الابنين الثاني والثالث، ثم تحويل 600 ألف درهم لكل منهم في تحويلات أخرى، كما تبين أن المبالغ ذاتها صُرفت في التواريخ نفسها لأبناء آخرين من الأسرة غير مختصمين في الدعوى، وهو ما عزز قناعة المحكمة بأنها نفقات أسرية وعطايا عائلية لا يلتزم الأبناء بردها. أما بشأن المبالغ الأخرى، فثبت للمحكمة أن الابن الأول تسلم تحويلات مالية على سبيل الوديعة والأمانة، للقيام بأعمال تخص الشركة، وأن إجمالي المبلغ المترصد في ذمته بلغ أربعة ملايين و936 ألفاً و790 درهماً، وبعد استبعاد 1.6 مليون درهم من التحويلات التي ثبت أنها عطايا أسرية، انتهت المحكمة إلى إلزامه برد ثلاثة ملايين و336 ألفاً و790 درهماً.