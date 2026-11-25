عمرو بيومي - أبوظبي

قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية بإلزام شاب بأن يؤدي إلى موظف حكومي 20 ألف درهم، تعويضاً عن الأضرار الأدبية التي لحقت به، بعدما أدانته المحكمة الجزائية بسبّ الموظف وتهديده بالقول أثناء تأدية عمله، وغرّمته 50 ألف درهم عن الواقعة ذاتها، ليبلغ مجموع الغرامة والتعويض 70 ألف درهم.

وفي التفاصيل، أقام موظف في جهة حكومية دعوى قضائية ضد شاب، طالب فيها بإلزامه بأن يؤدي إليه 150 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية والأدبية التي قال إنها لحقت به، فضلاً عن الرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، وأوضح أن المدعى عليه تعدّى عليه أثناء تأديته عمله بصفته موظفاً حكومياً، بأن سبّه وهدّده بالقول واعترض عليه أثناء مباشرته مهام وظيفته، وأشار إلى أن المحكمة الجزائية أدانت المدعى عليه، وعاقبته بغرامة قدرها 50 ألف درهم عن الاتهامين المسندين إليه للارتباط، موضحاً أن تلك الأفعال ألحقت به أضراراً مادية ومعنوية وأدبية، تمثلت وفق ما أورده في دعواه في ما تعرّض له من إساءة وتهديد ومساس بكرامته واعتباره أثناء تأدية عمله.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت من الأوراق أن المدعى عليه أُدين بموجب الحكم الصادر في القضية الجزائية بالتعدي على المدعي، بصفته موظفاً عاماً، بسبّه وتهديده بالقول أثناء تأدية وظيفته، وأضافت أن الحكم الجزائي حسم وقوع الأفعال محل الإدانة ونسبتها إلى المدعى عليه ووصفها القانوني، وأن المحكمة تلتزم بحجية الحكم في هذا النطاق.

وعن طلب التعويض عن الأضرار الأدبية، أشارت المحكمة إلى أن الحكم الجزائي أثبت أن المدعى عليه تعدّى على المدعي بالسب والتهديد بالقول، واعترض عليه أثناء تأدية عمله، واستخلصت من طبيعة تلك الأفعال وظروف ارتكابها، وما انطوت عليه من مساس بكرامة المدعي واعتباره أثناء مباشرته مهام وظيفته، وما من شأنها أن تُحدثه في نفسه من ألم معنوي، تحقق الضرر الأدبي وتوافر رابطة السببية بينه وبين الأفعال التي ثبت ارتكاب المدعى عليه لها، ما يستوجب تعويض المدعي عن ذلك الضرر.

ورفضت المحكمة طلب التعويض عن الضرر المادي، موضحةً أن أوراق الدعوى خلت مما يثبت أن المدعي تكبّد خسارة مالية أو فاته كسب نتيجة الأفعال التي أُدين بها المدعى عليه، ومن ثم فإن مطالبته بالتعويض عن هذا الضرر جاءت بغير دليل.

وقضت بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي إلى المدعي 20 ألف درهم تعويضاً عن الضرر الأدبي على النحو المبيّن في الأسباب، مع إلزامه بالرسوم والمصروفات، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.

المحكمة رفضت التعويض عن الضرر المادي لعدم ثبوت خسارة مالية أو فوات كسب.