قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام امرأة بأن تؤدي إلى طليقها 67 ألفاً و500 درهم، تمثّل نصيبها من أقساط قرض عقاري مشترك، سدّدها منفرداً بعد الطلاق، وكان الطرفان قد حصلا على القرض لتمويل شراء شقة سكنية يمتلكانها مناصفة.

وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية ضد طليقته، طالب فيها بإلزامها بأن تؤدي إليه 67 ألفاً و500 درهم، أو ما تسفر عنه المطابقة الحسابية ومراجعة المستندات، فضلاً عن الرسوم والمصروفات، كما طلب إلزامها بنصيبها من الأقساط الشهرية التي يسدّدها مستقبلاً حتى انتهاء سداد القرض، وأورد في هذا الطلب مبلغ 875 ألف درهم.

وأوضح المدعي أنه وطليقته حصلا على قرض عقاري مشترك بقيمة مليون و80 ألف درهم لتمويل الشقة التي يملكانها مناصفة، بقسط شهري قدره 5000 درهم، وأشار إلى أنه تولّى سداد الأقساط من ماله الخاص بعد الطلاق، ودفع 27 قسطاً بإجمالي 135 ألف درهم، مطالباً طليقته بنصف ما سدّده، وفق حصتها في ملكية الشقة.

وخلال نظر الدعوى، طلب المدعي إثبات تعديل طلباته في محضر الجلسة، وقصر مطالبته على إلزام المدعى عليها بسداد 67 ألفاً و500 درهم، وأوضح أنه تنازل في هذه الدعوى عن طلب إلزامها بنصيبها من الأقساط التي سيسدّدها مستقبلاً، مع احتفاظه بحقه في المطالبة بها لاحقاً، وقدّمت المدعى عليها مذكرة جوابية طلبت فيها رفض الدعوى.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن نفقات إدارة المال الشائع وحفظه، والضرائب المفروضة عليه، وسائر التكاليف الناشئة عن الشيوع أو المقررة على المال، يتحمّلها الشركاء، كلٌّ بقدر حصته، وأشارت إلى أن سند الملكية وبيانات التمويل أثبتا أن الطرفين يملكان العقار محل الدعوى مناصفة، وأنهما حصلا على قرض مشترك لتمويله، بقسط شهري قدره 5000 درهم.

وأضافت أن كشوف الحساب وإثباتات السداد بيّنت أن المدعي دفع من ماله الخاص 27 قسطاً بإجمالي 135 ألف درهم، وأن المدعى عليها تتحمّل نصف هذا المبلغ بحسب حصتها في العقار، وقضت بإلزامها بأن تؤدي إلى المدعي 67 ألفاً و500 درهم، وألزمتها بالرسوم والمصروفات.