كشفت فاطمة لطفي، شقيقة الطبيبة وسيدة الأعمال الإماراتية، الدكتورة سعاد لطفي، تفاصيل جديدة عن واقعة سرقة حقيبة شقيقتها، التي قدرت قيمتها ومحتوياتها بنحو مليون دولار في العاصمة البريطانية لندن.

وقالت لـ«الإمارات اليوم» إن كاميرات المراقبة رصدت دخول مشتبه فيه إلى البناية والاختباء في موقف السيارات، قبل نحو 10 دقائق من وصول السيارة التي كانت ستنقلها وشقيقتها إلى المطار، فيما تولى مشتبه فيه ثانٍ استدراجهما متظاهراً بأنه أحد المعجبين، ويرغب في التقاط صورة، واستغل المشتبه الثاني انشغالهما بالتصوير للاستيلاء على الحقيبة والفرار، في عملية لم تستغرق أكثر من 10 ثوانٍ، وأن اللصين رميا هاتفَي الطبيبة من الحقيبة حتى لا يتم تتبعها.

الدكتورة سعاد لطفي برفقة شقيقتها «فاطمة » خلال زيارتهما إلى لندن. من المصدر

وتفصيلاً، ذكرت فاطمة لطفي لـ«الإمارات اليوم» أنها وشقيقتها الدكتورة سعاد لطفي كانتا تستعدان للتوجه إلى المطار للحاق برحلة تقلع نحو الرابعة عصراً، واتفقتا مع سائق تابع لشركة سيارات على الحضور عند الـ12 ظهراً، موضحة أن موعد السفر لم يكن معلوماً، سوى لأحد العاملين لدى شقيقتها والسائق.

وأضافت أن مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة كشفت، بحسب ما شاهدته، دخول شخص مشتبه فيه من البوابة الخلفية للبناية، واختباءه في موقف السيارات القريب من المدخل، قبل وصول السائق بنحو 10 دقائق، مشيرة إلى أن السائق توقف بسيارته بجوار المكان الذي كان يختبئ فيه هذا الشخص.

وأوضحت أن شخصاً آخر كان يتمركز بالقرب من مدخل آخر للبناية، قبل أن يظهر أمامهما متظاهراً بأنه أحد المعجبين، ويطلب التقاط صورة معهما، بل أبدى معرفته باسميهما، وقال إن زوجته تتابعهما.

وقالت (فاطمة) إن شقيقتها (سعاد) لم تكن تنوي النزول من السيارة، لكنها قررت الاستجابة لطلب الرجل والتقاط صورة معه حتى لا تحرجه، لافتة إلى أنها طلبت منها مرافقتها لالتقاط الصورة معه.

وأكدت أنها لم ترتَحْ لهذا الرجل منذ البداية، وسألت شقيقتها عن سبب نزولها، فكان ردها أنها لا تريد إحراجه، مضيفة: «أختي وايد طيبة»، ولفتت إلى أنه ظل منشغلاً بالتقاط الصور معهما، في وقت كان أفراد الأمن موجودين، بينما ابتعد السائق عن السيارة تاركاً أبوابها مفتوحة.

وكشفت أنها وشقيقتها اعتادتا الاحتفاظ بحقائب السفر الصغيرة التي توضع في مقصورة الطائرة معهما، لوجود المقتنيات الثمينة والضرورية داخلها، وكانتا تحرصان على عدم تركها مع الحقائب الأخرى، موضحة أنها أصرت على أن يتولى عامل حمل الحقائب في البناية نقل الحقائب الكبيرة فقط، لكن العامل ظل يسأل عن الحقيبة الصغيرة، وتوجه بالسؤال إلى الدكتورة سعاد التي طلبت منه نقلها، فسلمها إلى السائق الذي أبلغهما لاحقاً بأنه وضع الحقيبتين بجواره، لكنه لم يجد سوى واحدة.

المقتنيات المسروقة. من المصدر

وأضافت أن مراجعة الكاميرات أظهرت أن الشخص الذي تظاهر بأنه معجب، كان منشغلاً بالتقاط الصور، فيما استغل الشخص الآخر الموقف للاستيلاء على الحقيبة من الجانب الآخر للسيارة وفر هارباً.

وأشارت إلى أن الحقيبة لم تكن تحتوي على المجوهرات والمقتنيات الفاخرة فقط، بل ضمت أيضاً محفظة شقيقتها وهاتفيها، موضحة أنها وشقيقتها حاولتا تتبع الهاتفين بعد اكتشاف السرقة، إلا أنهما أُلقيا في الشارع، وفق روايتها، فيما تمكن اللصوص من الفرار بالحقيبة ومحتوياتها الأخرى، دون أن تحتوي الحقيبة على مبالغ نقدية.

وقالت إن الشرطة البريطانية حضرت إلى المكان، ورفعت البصمات من السيارة، وجمعت المعلومات المتعلقة بالواقعة، إلا أن الأسرة لم تتلقَّ حتى الآن معلومات بشأن القبض على المشتبه فيهم.

وأضافت أن وجوه الأشخاص بدت واضحة في تسجيلات كاميرات المراقبة، وأن البناية والمنطقة المحيطة بها مزودتان بكاميرات من زوايا مختلفة، ما قد يساعد على تحديد هوية اللصوص وتعقب تحركاتهم.

وكانت الدكتورة سعاد لطفي قد كشفت، عبر حسابها على تطبيق «سناب شات»، تعرضها للسرقة في لندن، وقدرت قيمة المسروقات بنحو مليون دولار، وشملت حقائب فاخرة من علامة «هيرمس»، ومجوهرات من «كارتييه» و«فان كليف آند آربلز»، إضافة إلى ساعة «كارتييه بانتير أجوريه»، فضلاً عن محفظتها وهاتفيها.

وتأتي الواقعة في وقت تحذر أجهزة الشرطة البريطانية من أساليب السرقة القائمة على تشتيت انتباه الضحايا، والتي ينفذها لصوص يعملون أحياناً ضمن مجموعات، يتولى أحد أفرادها استدراج الضحية أو إشغالها بالحديث، بينما يستغل آخر اللحظة للاستيلاء على مقتنياتها والفرار.

وأوضحت شرطة العاصمة البريطانية، في إرشاداتها التوعوية، أن هذه المجموعات تستخدم وسائل مختلفة لصرف انتباه الأشخاص، وأن السرقات قد تتم خلال ثوانٍ معدودة، داعية إلى الانتباه للمقتنيات الشخصية وعدم ترك الحقائب والأشياء الثمينة بعيداً عن النظر.

وأثارت الجريمة نقاشاً بين عدد من متابعي الدكتورة سعاد لطفي، الذين تساءلوا عن جدوى اصطحاب هذا العدد من المقتنيات والمجوهرات مرتفعة القيمة في رحلة خارجية، خصوصاً إلى مدينة كبرى مثل لندن، وما قد يترتب على إظهار هذه المقتنيات أو الإعلان عنها عبر مواقع التواصل الاجتماعي من مخاطر أمنية.

ورأى متابعون أن استعراض الممتلكات الثمينة أو الكشف عن تفاصيل التحركات وأماكن الوجود قد يوفر معلومات يستفيد منها لصوص أو عصابات متخصصة في السرقة، ويحول بعض السلوكيات التي تبدو عادية إلى عوامل تزيد من مخاطر الاستهداف، مؤكدين أهمية اتخاذ احتياطات إضافية عند السفر، والاحتفاظ بالمقتنيات مرتفعة القيمة.

فاطمة لطفي:

. أحد المشتبه فيهما تظاهر بأنه من المعجبين، وطلب التقاط صورة معي أنا والدكتورة سعاد، واستغل آخر انشغالنا للاستيلاء على الحقيبة والفرار في غضون 10 ثوانٍ.

. لم أرتَحْ للرجل من البداية، وسألت «سعاد»: ليش نزلتِ من السيارة؟ فقالت إنها ما كانت تبغي تحرجه.. أختي وايد طيبة.