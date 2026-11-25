محمد فودة - دبي

قضت المحكمة المدنية الابتدائية في دبي بإلزام ثلاثة أشخاص، بالتضامن في ما بينهم، بأن يؤدوا مليون درهم إلى امرأة تعويضاً عن أضرار مادية وأدبية لحقت بها، بعدما ثبت للمحكمة إساءة استعمالهم حق التقاضي، من خلال سلسلة من المطالبات والمنازعات القضائية وإجراءات التنفيذ، التي اتخذت ضدها أمام محاكم في دبي والشارقة وعجمان، وتجاوزت بحسب ما استخلصته المحكمة من الأوراق والأحكام السابقة الحدود المشروعة للمطالبة بالحقوق.

وتعود تفاصيل القضية إلى خلافات مالية بين المدعية والمدعى عليهم، تطورت إلى عدد من الدعاوى والمطالبات القضائية أمام محاكم دبي والشارقة وعجمان، استند بعضها إلى سندات دين وإقرارات وشيكات ومحاضر صلح، قالت المدعية إنها لم تكن تعبر عن مديونيات حقيقية في ذمتها، وإنها تعرضت للتهديد والضغط لحملها على تحرير تلك المستندات. وأضافت أن النزاعات المتلاحقة لم تتوقف عند حدود المطالبات القضائية، بل ترتب عليها اتخاذ إجراءات تنفيذية في مواجهتها، شملت الحجز على أموالها، ومنعها من السفر، واستصدار أوامر ضبط وإحضار، الأمر الذي ألحق بها أضراراً مالية وأدبية، ودفعها إلى إقامة دعوى طالبت فيها بتعويض قدره 20 مليون درهم، فضلاً عن الفائدة القانونية بنسبة 12% سنوياً.

وقدمت المدعية للمحكمة صوراً من الأحكام القضائية الصادرة في المنازعات السابقة ومراحل التقاضي التي مرت بها، معتبرة أن تتابع تلك المطالبات والإجراءات وما ارتبط بها من مستندات يكشف عن استخدام حق التقاضي وسيلة للضغط عليها والإضرار بها، وليس مجرد السعي إلى تحصيل حقوق مالية.

في المقابل، تمسك المدعى عليهم برفض الدعوى، ودفعوا بعدم صحة المطالبات وعدم ثبوتها، فيما اطلعت المحكمة على المستندات والأحكام السابقة، وناقشت مدى ارتباط المنازعات والإجراءات التي اتخذها كل منهم بالضرر الذي قالت المدعية إنها تعرضت له.

وأكدت المحكمة أن حق التقاضي مكفول للجميع، وأن اللجوء إلى القضاء للمطالبة بحق أو الدفاع عنه لا يرتب مسؤولية لمجرد خسارة الدعوى أو رفض المطالبة، لكن هذا الحق لا يجوز أن يتحول إلى وسيلة للإضرار بالآخرين أو الكيد لهم، إذ تقوم المسؤولية متى ثبت أن استعماله تجاوز الحدود المشروعة وانطوى على تعسف أو سوء نية.

وفي حيثيات حكمها، استخلصت المحكمة من مجموع الأوراق والأحكام القضائية الصادرة في المنازعات السابقة، وما كشفته من تعاقب الدعاوى وإجراءات التنفيذ وترابط المطالبات والمحررات التي استندت إليها، أن المدعى عليهم أساؤوا استعمال حق التقاضي وانحرفوا به عن الغاية التي تقرر من أجلها، بمباشرة مطالبات وإجراءات قضائية وتنفيذية تجاوزت الحدود المألوفة لاستعمال هذا الحق، رغم ما سبق صدوره من أحكام بشأن أسانيد تلك المطالبات.

ولم تعتبر المحكمة اختلاف الدعاوى أو تعدد أطرافها وموضوعاتها سبباً ينفي المسؤولية، إذ رأت أن الأفعال التي ثبتت في جانب المدعى عليهم، رغم اختلاف صورها والإجراءات التي اتخذت من خلالها، ارتبطت من حيث المنشأ والأسانيد والنتائج، وأسهمت مجتمعة في إحداث ضرر واحد بالمدعية، تمثل في الأعباء المالية التي تكبدتها لمواجهة تلك الإجراءات، فضلاً عن الأضرار الأدبية الناتجة عن استمرار المنازعات.

وشددت المحكمة على أن تعذر تحديد مقدار مساهمة كل مدعى عليه في الضرر لا يمنع الحكم عليهم بالتضامن، طالما ثبت تعدد الأفعال الضارة وإسهامها في إحداث نتيجة واحدة، دون اشتراط وجود اتفاق صريح بينهم أو اشتراكهم في مباشرة الفعل ذاته.

وانتهت المحكمة إلى إلزام المدعى عليهم الثلاثة بالتضامن بأداء مليون درهم للمدعية تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية، مع فائدة قانونية بنسبة 5% سنوياً من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً وحتى السداد التام، فضلاً عن الرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة.

• المدعية تقول إن إجراءات التنفيذ شملت الحجز على أموالها ومنعها من السفر، وإن أوامر ضبط وإحضار صدرت بحقها.