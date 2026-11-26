قضت المحكمة المدنية الابتدائية في دبي برفض دعوى مدير سابق طالب بتعويض مليونَي درهم من الشركة التي كان يديرها، ومديرها الجديد ومُلاكها، بعدما اتهمهم بالتسبب في منعه من السفر وتعطيل رحلته العلاجية في الخارج، إثر بلاغ جنائي ضده بتهمة خيانة الأمانة، انتهى بقرار من النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى لعدم وجود جريمة.

وأوضحت المحكمة أن حفظ البلاغ، أو عدم إقامة الدعوى الجزائية، لا يعني بالضرورة أن الشكوى كانت كيدية أو أن مقدمها أساء استعمال حقه.

وتعود تفاصيل القضية إلى خلافات نشبت بين المدعي وشركائه في شركة ذات مسؤولية محدودة، كان يتولى إدارتها قبل خروجه منها، وسبق أن أقام أحد الشركاء دعوى تجارية طالب فيها بعزله من الإدارة، مستنداً إلى ما قال إنه سوء إدارة ومخالفات مالية وانخفاض في الأرباح، إلا أن المحكمة قضت برفض الدعوى.

وبعد نحو شهر، أبرم الطرفان اتفاق تخارج من الشركة مقابل مليون و500 ألف درهم، تسلمها المدعي، مع إبراء ذمته من الالتزامات المالية تجاه الشركة، بحسب ما ورد في أوراق الدعوى.

لكن الخلاف عاد إلى الواجهة بعد نحو عام، عندما فوجئ، أثناء تجهيزه للسفر إلى الخارج لإجراء عملية جراحية، بوجود قرار بمنعه من السفر، وبالاستفسار عن السبب، اكتشف وجود بلاغ جزائي قدمه مدير الشركة الجديد، بصفته ممثلاً قانونياً لها، اتهمه فيه بخيانة الأمانة على خلفية وقائع ومخالفات مالية تتعلق بفترة إدارته للشركة.

وقال المدعي إن البلاغ استند إلى وقائع سبق طرحها أمام القضاء التجاري، وشملها اتفاق التخارج وإبراء الذمة، معتبراً أن تقديم البلاغ بعد إتمام التسوية يمثل محاولة للضغط عليه والإضرار به، خصوصاً أن مدير الشركة أقر خلال التحقيقات بأنه تقدم بالبلاغ بناءً على طلب ملاكها.

وأضاف أن الإجراءات الجنائية تسببت في منعه من السفر وتعطيل رحلته العلاجية، رغم كبر سنه وحاجته إلى إجراء جراحة دقيقة، كما طالب بالتعويض عن مصروفات الدفاع والأضرار التي قال إنها لحقت بسمعته التجارية ومكانته المهنية، فضلاً عن الأضرار النفسية والصحية التي نسبها إلى البلاغ وتبعاته.

وطالب بإلزام الشركة ومديرها وملاكها بالتضامن بسداد مليون درهم تعويضاً عن الأضرار المادية، ومليون درهم أخرى عن الأضرار الأدبية والنفسية، إلى جانب الفائدة القانونية.

في المقابل، تمسك المدعى عليهم برفض الدعوى، ودفعوا بعدم قبولها بالنسبة إلى الشريكين والمدير الجديد لرفعها على غير ذي صفة، وانتفاء مسؤوليتهم الشخصية عن البلاغ الذي قدم باسم الشركة.

وبفحص أوراق القضية، تبيّن للمحكمة أن النيابة العامة أصدرت قراراً بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية ضد المدعي لعدم وجود جريمة، موضحة في أسباب قرارها أن حقيقة الخلاف تنحصر في تصفية الحسابات والمراكز المالية بين الشركاء، ولا تتوافر فيها أركان جريمة خيانة الأمانة، وبناءً على ذلك رُفع اسمه من قائمة الممنوعين من السفر.

لكن المحكمة لم تعتبر هذا القرار دليلاً كافياً على كيدية البلاغ، إذ رأت أن رفض دعوى العزل السابقة لا ينفي وجود خلافات أو تصرفات مالية أثارت شكوك الشركاء، كما أن البلاغ الجزائي تضمن وقائع أخرى لم تكن مطروحة في الدعوى التجارية، وأن مجرد انتهاء التحقيقات من دون إقامة الدعوى لا يثبت أن المبلّغ كان سيّئ النية أو يقصد الإضرار بالمدعي.

وأكدت أن حق الإبلاغ واللجوء إلى الجهات المختصة مكفول للجميع، ولا تقوم المسؤولية عن استعماله إلا إذا ثبت أن البلاغ كاذب أو قدم بسوء قصد وكيد، أو شابه التسرّع والرعونة وعدم الاحتياط، وأن مجرد صدور قرار بأنه لا وجه لإقامة الدعوى لا يكفي وحده لإثبات التعسف في استعمال الحق.

كما أوضحت أن مدير الشركة قدم البلاغ بصفته مديراً وممثلاً قانونياً لها، وليس بصفته الشخصية، ومن ثم تنصرف آثار تصرفه إلى الشركة، ولا تمتد مسؤوليته الشخصية لمجرد مباشرته الإجراء باسمها، واعتبرت أن الشريكين لا صفة لهما في الدعوى، لكونهما لا يمثلان الشركة ولا يباشران التصرف باسمها وفق ما ثبت للمحكمة.