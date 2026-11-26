كشفت فاطمة لطفي، شقيقة الطبيبة وسيدة الأعمال الإماراتية الدكتورة سعاد لطفي، تفاصيل جديدة عن واقعة سرقة حقيبة شقيقتها التي قدرت قيمتها ومحتوياتها بنحو مليون دولار في العاصمة البريطانية لندن.

وقالت لـ«الإمارات اليوم» إن كاميرات المراقبة رصدت دخول أحد المشتبه فيهم إلى البناية والاختباء في موقف السيارات قبل وصول السيارة التي كانت ستقلهما إلى المطار بنحو 10 دقائق، فيما تولى شخص آخر استدراجهما متظاهراً بأنه أحد المعجبين بهما، ويرغب في التقاط صورة، مستغلاً انشغال الشقيقتين للاستيلاء على الحقيبة والفرار، في عملية لم تستغرق أكثر من 10 ثوانٍ، وأن اللصين رميا هواتف الطبيبة من الحقيبة حتى لا يتم تتبعهما.

وتفصيلاً، ذكرت فاطمة لطفي لـ«الإمارات اليوم» أنها وشقيقتها الدكتورة سعاد لطفي كانتا تستعدان للتوجه إلى المطار للحاق برحلة تقلع قبيل الرابعة عصراً، واتفقتا مع سائق تابع لشركة سيارات على الحضور عند الـ12 ظهراً، موضحة أن موعد السفر لم يكن معلوماً، بحسب قولها، سوى لأحد العاملين لدى شقيقتها والسائق.

وأضافت أن مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة كشفت، بحسب ما شاهدته، دخول أحد المشتبه فيهم من البوابة الخلفية للبناية، واختباءه في موقف السيارات القريب من المدخل، قبل وصول السائق بنحو 10 دقائق، مشيرة إلى أن السائق توقف بسيارته بجوار المكان الذي كان يختبئ فيه الشخص.

وأوضحت أن شخصاً آخر كان يتمركز بالقرب من مدخل آخر للبناية، قبل أن يظهر أمام الشقيقتين متظاهراً بأنه أحد المعجبين بهما، ويطلب التقاط صورة معهما، بل أبدى معرفته باسميهما، وقال إن زوجته تتابعهما.

وقالت فاطمة إن شقيقتها سعاد لم تكن تنوي النزول من السيارة، لكنها قررت الاستجابة لطلب الرجل والتقاط صورة معه حتى لا تحرجه، لافتة إلى أنها طلبت منها مرافقتها لالتقاط الصورة معه.

وأكدت أنها لم ترتح للرجل منذ البداية، وسألت شقيقتها عن سبب نزولها، فكان ردها أنها لا تريد إحراجه، مضيفة: «أختي وايد طيبة»، لافتة إلى أنه ظل منشغلاً بالتقاط الصور معهما، في وقت كان فيه أفراد الأمن موجودين، بينما ابتعد السائق عن السيارة تاركاً أبوابها مفتوحة.

وكشفت أن الشقيقتين اعتادتا الاحتفاظ بحقائب السفر الصغيرة التي توضع في مقصورة الطائرة معهما، لوجود المقتنيات الثمينة والضرورية داخلها، وكانتا تحرصان على عدم تركها مع الحقائب الأخرى، موضحة أنها أصرت على أن يتولى العامل نقل الحقائب الكبيرة فقط.

لكن العامل ظل يسأل عن الحقيبة الصغيرة، وتوجه بالسؤال إلى الدكتورة سعاد التي طلبت منه نقلها، فتسلمها عامل حمل الحقائب في البناية، ثم سلمها إلى السائق الذي وضعها بجواره داخل السيارة، بحسب روايتها.

وقالت إن السائق أبلغهما لاحقاً بأنه وضع حقيبتين بجواره، لكنه لم يجد سوى واحدة، بينما كانتا لاتزالان داخل البناية، لتكتشفا اختفاء الحقيبة التي تحتوي على المقتنيات الثمينة.

وأضافت أن مراجعة التسجيلات أظهرت أن الشخص الذي تظاهر بأنه معجب، كان منشغلاً بالتقاط الصور، فيما استغل الشخص الآخر الموقف للاستيلاء على الحقيبة من الجانب الآخر للسيارة والفرار.

وأشارت إلى أن الحقيبة لم تكن تحتوي على المجوهرات والمقتنيات الفاخرة فقط، بل ضمت أيضاً محفظة شقيقتها وهاتفيها، موضحة أن الشقيقتين حاولتا تتبع الهاتفين بعد اكتشاف السرقة، إلا أنهما أُلقيا في الشارع، وفق روايتها، فيما تمكن اللصوص من الفرار بالحقيبة ومحتوياتها الأخرى، دون أن تحتوي الحقيبة على مبالغ نقدية.

وقالت إن الشرطة البريطانية حضرت إلى المكان، ورفعت بصمات من السيارة، وجمعت المعلومات المتعلقة بالواقعة، إلا أن الأسرة لم تتلقَّ حتى الآن معلومات بشأن القبض على المشتبه فيهم.

وأضافت أن وجوه الأشخاص بدت واضحة في تسجيلات كاميرات المراقبة، وأن البناية والمنطقة المحيطة بها مزودتان بكاميرات من زوايا مختلفة، ما قد يساعد على تحديد هوياتهم وتعقب تحركاتهم.

وكانت الدكتورة سعاد لطفي قد كشفت، عبر حسابها على تطبيق «سناب شات»، تعرضها للسرقة في لندن، وقدرت قيمة المسروقات بنحو مليون دولار أميركي، وشملت حقائب فاخرة من علامة «هيرمس»، ومجوهرات من «كارتييه» و«فان كليف آند آربلز»، إضافة إلى ساعة «كارتييه بانتير أجوريه»، فضلاً عن محفظتها وهاتفيها.

وتأتي الواقعة في وقت تحذر فيه أجهزة الشرطة البريطانية من أساليب السرقة القائمة على تشتيت انتباه الضحايا، والتي ينفذها لصوص يعملون أحياناً ضمن مجموعات، يتولى أحد أفرادها استدراج الضحية أو إشغالها بالحديث، بينما يستغل آخر اللحظة للاستيلاء على مقتنياتها والفرار.

وأوضحت شرطة العاصمة البريطانية، في إرشاداتها التوعوية، أن هذه المجموعات تستخدم وسائل مختلفة لصرف انتباه الأشخاص، وأن السرقات قد تتم خلال ثوانٍ معدودة، داعية إلى الانتباه للمقتنيات الشخصية وعدم ترك الحقائب والأشياء الثمينة بعيداً عن النظر.

وأثارت الجريمة نقاشاً بين عدد من متابعي الدكتورة سعاد لطفي، الذين تساءلوا عن جدوى اصطحاب هذا العدد من المقتنيات والمجوهرات مرتفعة القيمة في رحلة خارجية، خصوصاً إلى مدينة كبرى مثل لندن، وما قد يترتب على إظهار هذه المقتنيات أو الإعلان عنها عبر مواقع التواصل الاجتماعي من مخاطر أمنية.

ورأى متابعون أن استعراض الممتلكات الثمينة أو الكشف عن تفاصيل التحركات وأماكن الوجود قد يوفر معلومات يستفيد منها لصوص أو عصابات متخصصة في السرقة، ويحول بعض السلوكيات التي تبدو عادية إلى عوامل تزيد من مخاطر الاستهداف، مؤكدين أهمية اتخاذ احتياطات إضافية عند السفر، والاحتفاظ بالمقتنيات مرتفعة القيمة.