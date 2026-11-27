نجا الشاب الهندي (رابهيل - 24 عاماً) من حادث التصادم الذي وقع على شارع الوطن في رأس الخيمة، بعدما غيّر مقعده داخل الحافلة، التي كانت تقله في رحلة العودة من سلطنة عُمان إلى الدولة.

وقال إنه فقد شخصاً، يدعى محمد عاشق، تعرف إليه خلال الرحلة، كان من بين المتوفين الـ13 في الحادث، بعدما اتفقا على إنشاء مجموعة عبر تطبيق «واتس أب» تجمع ركاب الحافلة، لاستمرار التواصل بينهم عقب انتهاء الرحلة، إلا أن الحادث حال دون تنفيذ الفكرة.

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وخلف الحادث قصص فقد مؤلمة، بينها قصة شاب توفي بعد ثمانية أشهر من زواجه، تاركاً زوجته حاملاً في الشهر الخامس، وأب سبق أن فقد اثنين من أبنائه خلال السنوات الماضية، قبل أن تفقده أسرته في الحادث، ومهندسة كانت تستعد للالتحاق بوظيفة جديدة في القطاع البحري، ومهندس ميكانيكي استقال من وظيفته للانتقال إلى شركة أخرى.

وروى ذوو عدد من ضحايا الحادث، لـ«الإمارات اليوم»، أسباب سفر أقاربهم إلى سلطنة عُمان، وتطلعاتهم للعودة إلى الدولة والالتحاق بوظائف جديدة أو مواصلة أعمالهم، وتفاصيل الساعات العصيبة التي عاشوها منذ انقطاع الاتصال بهم، مروراً بالبحث عنهم في مستشفيات عدة، وصولاً إلى تلقي نبأ وفاتهم.

وروى (رابهيل) تفاصيل نجاته، موضحاً أن الحافلة توقفت قرابة الساعة 11 ليلاً لتناول الركاب وجبة العشاء، وبعد استئناف الرحلة أراد النوم، إلا أنه لم يشعر بالراحة في مقعده، فانتقل إلى الجهة المقابلة داخل الحافلة، وهي الجهة التي لم تتعرض للاصطدام المباشر بالشاحنة، مؤكداً أنه لا يرغب في تخيل ما كان سيحدث له لو بقي في مقعده الأول.

وأوضح أنه كان نائماً عند وقوع الحادث، واستيقظ على صوت ارتطام قوي، ليجد نفسه عالقاً في مقعده، وانتابته حالة من الهلع صاحبتها صعوبة في التنفس، قبل أن يتمكن من دفع المقعد إلى الخلف، ما أتاح له التنفس مجدداً.

وأضاف أنه حاول الخروج من الحافلة وسط الزجاج والأجزاء المعدنية المتناثرة، وتعاون مع أحد الركاب على إنقاذ العالقين داخلها، بعدما تمكنا من كسر إحدى النوافذ وإخراج أحد المصابين، وحاولا مساعدة آخرين قبل وصول فرق الإسعاف.

ونقل (رابهيل) إلى مستشفى حتا، حيث تلقى العلاج من خدوش وكدمات في ساقه وآلام في أنحاء متفرقة من جسمه، وغادر المستشفى بعدما أوصاه الأطباء بالراحة.

وأكد أنه لايزال يعاني صعوبة في النوم، إذ تتكرر في ذاكرته مشاهد المصابين داخل الحافلة كلما أغمض عينيه.

وتحدث (رابهيل) عن الصداقات التي نشأت بين عدد من ركاب الحافلة خلال الرحلة، إذ تبادلوا الأحاديث والمزاح أثناء توقفهم لتناول وجبة العشاء، واتفقوا على إنشاء مجموعة عبر تطبيق «واتس أب»، لاستمرار التواصل بينهم لاحقاً.

وأشار إلى أنه حاول إنشاء المجموعة أثناء توقف الحافلة، إلا أن استعجال السائق الركاب للعودة إليها، واستئناف الرحلة دفعه إلى تأجيل الأمر إلى حين وصوله المنزل، قبل أن يفقد أحد الأشخاص الذين تعرف إليهم قبل ساعات من وقوع الحادث.

وكان (رابهيل)، الذي عمل في الدولة حتى عام 2022، عاد أخيراً إلى دبي لزيارة والده وأصدقائه، وحصل على فرصة عمل جديدة، إلا أن الحادث اضطره إلى تأجيل مباشرة وظيفته، التي كانت مقررة خلال الأسبوع الجاري، والبقاء برفقة والده حتى يتعافى.

وفي قصة أخرى من قصص الفقد التي خلفها الحادث، فقدت الهندية، شامنا شيرين، زوجها محمد أشيك، البالغ 29 عاماً، بعد ثمانية أشهر فقط من زواجهما، فيما تنتظر ولادة طفلهما، إذ إنها حامل في الشهر الخامس.

وقال ذوو الفقيد لـ«الإمارات اليوم» إن أشيك قدم إلى الدولة بحثاً عن فرصة عمل، وتمكن من الحصول على وظيفة في أحد المقاهي، إلا أنه قرر السفر إلى سلطنة عُمان لاستخراج تأشيرة زيارة جديدة، تتيح له البقاء في الدولة إلى حين استكمال إجراءات توظيفه.

وتوفي أشيك قبل أن يرى طفله، تاركاً خلفه زوجته الحامل، ووالدته (سمية)، ووالده (سراج)، وشقيقيه (أنسف) و(أجمل)، وشقيقته (حناث).

ومن بين ضحايا الحادث، الهندي أشرف كولانجرادي أتينجانام، البالغ 53 عاماً، الذي أقام في الدولة سنوات عدة، يدير نشاطاً تجارياً لتوزيع المشروبات الغازية في إمارة أم القيوين، وكان في طريق العودة من سلطنة عُمان لمواصلة عمله عندما وقع الحادث.

وسافر (أشرف) قبل أشهر قليلة إلى مسقط رأسه في ولاية كيرالا الهندية، للاحتفال مع أسرته بافتتاح منزله الجديد، قبل أن يعود إلى الإمارات لاستئناف عمله، تاركاً بعد وفاته زوجة وابناً يعمل في الدولة وابنة تقيم برفقة والدتها في الهند.

ومن بين ضحايا الحادث أيضاً، المهندسة الهندية، سانكيرثا سوريش، البالغة 26 عاماً، والمتخصصة في هندسة علوم الحاسوب، وكانت تعمل في الدولة منذ نحو عامين، وحصلت أخيراً على فرصة عمل في إحدى الشركات العاملة في القطاع البحري.

وأوضح شقيقها أنها كانت في طريق العودة من سلطنة عُمان إلى الدولة، استعداداً للالتحاق بالشركة، إلا أنها توفيت في الحادث قبل مباشرة عملها الجديد.

أما المهندس الميكانيكي، هيمانث بوثيا كافيل، البالغ 29 عاماً، فاستقال من وظيفته استعداداً للانتقال إلى شركة أخرى، واضطر إلى تغيير تأشيرته إلى تأشيرة زيارة، فسافر إلى سلطنة عُمان، وكان من بين المتوفين في رحلة العودة إلى الدولة، وفقاً لما أفاد به أقاربه.

وتوجه ذوو عدد من ضحايا الحادث، أمس، إلى مقر القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، لتقديم عينات لإجراء فحوص الحمض النووي (تحديد الهوية)، فيما أحضر بعضهم ملابس وأمشاط شعر ومتعلقات شخصية كان يستخدمها أقاربهم، للاستعانة بها في تحديد هويات المتوفين، تمهيداً لتسلّم جثامينهم. وبدأت إجراءات أخذ العينات من ذوي المتوفين، أمس، واستكملت اليوم بحضور عدد آخر من الأسر، فيما تتواصل الجهود لاستكمال إجراءات تحديد هوية أحد الضحايا، لوجود أفراد أسرته خارج الدولة، وتمكن عدد من الأسر من التعرف إلى ذويها مبدئياً، من خلال صورهم ومتعلقاتهم الشخصية، بينها محافظ النقود وبطاقات الهوية، بعدما أمضت ساعات طويلة في البحث عنهم بين مستشفيات في إمارات عدة، إلا أنها لاتزال تنتظر نتائج فحوص الحمض النووي، لاستكمال إجراءات تسلّم الجثامين، ونقلها إلى دولهم أو دفنها في الدولة، بحسب رغبة كل أسرة.

وكانت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة أعلنت وفاة 13 شخصاً، إثر اصطدام حافلة كانت تقل 41 شخصاً، بمن فيهم سائقها، بشاحنة متوقفة على جانب شارع الوطن بسبب عطل فني، فجر الثلاثاء الماضي.

فيما حذرت من خطورة تكدس الشاحنات على الطرق، وهو ما يتطلب مزيداً من الحذر.

وتعاملت فرق الإسعاف الوطني مع 26 مصاباً في موقع الحادث، وشاركت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف في نقل المصابين، الذين توزعوا على مستشفيات صقر والذيد وكلباء وحتا.

وجرى نقل الشاحنة والحافلة ليلاً إلى مجمع حفظ المركبات، فيما أنهت شرطة رأس الخيمة تحقيقاتها في الحادث، وأحالت ملف القضية إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.