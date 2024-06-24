موضة الرجال.. بخامات خفيفة وطبيعية

سراويل قصيرة بثنيات ذات ألوان ناعمة فاتحة هو ما غلب على ما قدمته دار الأزياء الفرنسية إيرميس في مجموعتها لصيف 2025 في أسبوع الموضة الرجالية في باريس، واتسمت أقمشة تلك المجموعة باستخدام خامات خفيفة وطبيعية.

وشملت المجموعة القليل من الأزياء المزركشة، وسار العارضون وهم ينتعلون صنادل من الجلد مرتدين قمصاناً واسعة بأكمام قصيرة ومعاطف خفيفة وسراويل مصنوعة من الكتان والقطن.

وينظم أسبوع الموضة الرجالية في باريس هذا العام في وقت يواجه فيه قطاع الملابس الفاخرة تباطؤاً في الطلب على الملابس وملحقاتها من الإكسسوارات، خصوصاً من الصين، التي تعد سوقاً رئيسة، حيث يفضل المتسوقون فيها الأزياء الأكثر تحفظاً.

واختتمت العروض، التي شملت مشاركة داري أزياء لوي فيتون وديور المملوكتين لشركة إل.في.إم.إتش، أمس، يليها أسبوع الأزياء الراقية (الهوت كوتور).