أغراض خاصة بفريدي ميركوري في مزاد

من المقرر إجراء معرض ومزاد لمدة شهر يعرض أكثر من 1500 غرض من المجموعة الخاصة للمغني البريطاني فريدي ميركوري خلال هذا الصيف.

وذكرت وكالة «بي ايه ميديا» البريطانية، أن أغراضاً لميركوري ستعرض خلال الفترة من الرابع من أغسطس حتى الخامس من سبتمبر المقبلين، وهو ما كان سيصادف عيد ميلاده الـ77. وتضم الأغراض مجموعة كبيرة من الملابس واللوحات وأغراضاً من الحياة اليومية لميركوري.

ومن المتوقع أن يصل سعر الأغراض في المزاد إلى 80 ألف جنيه إسترليني (99 ألفاً و700 دولار). كما ستطرح في المزاد كتابة بخط اليد لم تظهر من قبل لكلمات أغنية «نحن الأبطال» التي غنتها فرقة كوين.

ويبلغ سعر كلمات الأغنية المكتوبة على أكثر من تسع صفحات نحو 200 ألف إلى 300 ألف جنيه إسترليني.