"فالنسيا سيراميكا" تطلّ للمرة الأولى في معرض "داون تاون ديزاين دبي"

سجّلت "فالنسيا سيراميكا" أوّل ظهورٍ لها في معرض "داون تاون ديزاين دبي"، حيث أطلقت "سبا هارا"، المفهوم الآسر الخاص بها. من خلال مفهومها الجديد هذا، سعت "فالنسيا سيراميكا" إلى تقديم رؤيتها المميّزة لمنتجات السيراميك والبورسلين، عبر تصميمٍ مستوحىً من المناظر الطبيعية الإماراتية، والحمّامات التقليدية والمفهوم المعاصر للصحة والعافية.

خلال مشاركتها في معرض "داون تاون ديزاين"، حضر مفهوم "سبا هارا" SPA’HARA ليسلّط الضوء على الخبرة التي تمتلكها هذه العلامة التجارية وقدرتها على الابتكار، من خلال تصميمٍ يجسد "السبا" الصحراويّ العصريّ، مستوحىً من دفء الحياة في دولة الإمارات، ومن الطقوس التقليدية للحمّام التركي.

ولقد شكل هذا التصميم فرصةً لزوّار المعرض لاستكشاف قدرة الألوان والملمس والموادّ المختارة بعنايةٍ على المساهمة الفعالة في تصميم مساحاتٍ كفيلة بنشر الشعور بالراحة والاسترخاء والصفاء، وأتاح لهم خوض سلسلة من التجارب الحسية المرتبطة بالمواد؛ حيث تضمّن جدار "اللمس" الذي عرض تشطيبات متنوعة، وركن "المساحة المتراصفة" الذي اشتمل على تشكيلاتٍ متجانسة من القطع الصغيرة الحجم، بالإضافة إلى مساحةٍ قاربت أجواء المنتجعات الصحية، باحتوائها على دش مميّز ووحدة للتجميل ومقعد ذي شكلٍ مستوحى من مقاعد الحمّامات التقليدية.

هذا العرض غير المسبوق سلّط الضوء على ميزة تنوّع وتعدد استخدامات منتجات "فالنسيا"، بدءاً من الأشكال ذات الطابع المعماريّ، وصولاً إلى التفاصيل الداخلية الأكثر خصوصية. أما اللغة البصرية لهذا المفهوم فتتبلور عبر درجات اللونين البيج والذهبيّ، والأشكال الدائرية، والتشطيبات الفائقة الإتقان.

يندرج معرض "داون تاون ديزاين" ضمن فعاليات "أسبوع دبي للتصميم"، ويُعتبر معرضاً رائداً في منطقة الشرق الأوسط مخصصاً للتصاميم المعاصرة والعالية الجودة، تتلاقى فيه العلامات التجارية العالمية والمهندسون المعماريون ومصمّمو الديكور الداخليّ والمتخصصون في هذا القطاع، وكانت نسخة العام 2025 منه قد شهدت حضور أكثر من 100 ألف زائر. أما نسخة هذا العام فأقيمت في "حي دبي للتصميم" من 4 حتى 8 نوفمبر، وشكل حضور مفهوم "فالنسيا سيراميكا" فيها فرصةً مثالية لجميع الزوّار للاطلاع على التصاميم الرائعة والاستلهام منها، وتبادل الآراء حول دور الأسطح وأهميتها في تشكيل جماليات المساحات الداخلية وغيرها من الأفكار المبتكرة.

أتاح حضور "فالنسيا سيراميكا" هذا العام تجربةً فريدة لزوّار معرض "داون تاون ديزاين" لاستكشاف مفهوم هذه العلامة التجارية عن كثب، ومحاورة فريق العمل للاطلاع على المزيد من التفاصيل، كما عرّف العاملين والمتخصصين في مجال الهندسة المعمارية والتصميم الداخلي في المنطقة على ميزات هذه العلامة التجارية المتخصصة في تصنيع وابتكار البلاط والأسطح عموماً، والسيراميك والبورسلين خصوصاً، والتي تمتلك مصانع لها في الهند، وتشهد حضوراً ملفتاً ومتنامياً في منطقة الشرق الأوسط، كما في 60 بلداً حول العالم، وتضع خبرتها الممتدّة لعقدين من الزمن في مجال التصنيع والتصدير في خدمة سوق التصميم على مستوى المنطقة، مع توسيع حضورها في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط عموماً.

في تعليقها على هذا الحدث، قالت "نيشتها آشار"، الشريكة المؤسسة ومديرة المفاهيم في شركة "فالنسيا سيراميكا": "أعتمد على المشاعر في تشكيل التصاميم، بهدف إضفاء صفة "الإحساس" على تلك المساحة التي يسمّيه الناس "المنزل"، ولقد شكل حضور مفهوم "سبا هارا" SPA’HARA فرصةً لترجمة هذه الفلسفة إلى تجربة ملموسة، حيث ساهم كل سطح وملمس وتشطيب نهائي في التعريف بكيفية الإحساس بالمساحة واختبار أبعادها. لقد سعينا إلى ابتكار بيئةٍ تشجّع المرء على التوقف عندها لاستكشافها، والتواصل المباشر مع المواد، بطريقةٍ تتجاوز مجرد الانجذاب البصريّ إليها".

من خلال حضورها للمرة الأولى في معرض "داون تاون ديزاين"، رسّخت "فالنسيا سيراميكا" فلسفتها التصميمية الحصرية ونهجها الرائد والفريد في تقديم حلول الأسطح المصمّمة خصيصاً لمشاريع متنوّعة بمختلف الأنماط والأحجام.

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