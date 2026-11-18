قد يتسلل نقص الحديد إلى الجسم من دون أعراض واضحة في مراحله الأولى، قبل أن يتحول تدريجياً إلى مشكلة صحية تؤثر في مستويات الطاقة والتركيز ووظائف القلب والمناعة. ورغم أنه من أكثر أوجه نقص العناصر الغذائية انتشاراً في العالم، فإن كثيرين لا يكتشفون إصابتهم به إلا بعد فترة طويلة، ما يجعل الانتباه إلى أسبابه ومؤشراته وطرق تعويضه أمراً مهماً للحفاظ على الصحة.

ووفقاً لما أورده موقع «ميديكال إكسبريس»، يعاني نحو ملياري شخص حول العالم نقص الحديد، الذي قد يؤدي، إذا لم يُعالج، إلى الإصابة بفقر الدم وظهور أعراض تشمل التعب وضيق التنفس وخفقان القلب والصداع وصعوبة التركيز.

لماذا يحتاج الجسم إلى الحديد؟

لا تقتصر أهمية الحديد على الوقاية من فقر الدم، بل يمتد دوره إلى وظائف حيوية متعددة، إذ يسهم في عمل الخلايا وتعزيز المناعة والنمو وإنتاج الطاقة، فضلاً عن إصلاح الحمض النووي واستقلاب الكوليسترول. ولذلك، فإن انخفاض مستوياته قد ينعكس على أداء الجسم بصورة عامة.

أسباب متعددة لنقص الحديد

تختلف أسباب نقص الحديد باختلاف العمر والحالة الصحية والاحتياجات الغذائية، ومن أبرزها النمو السريع لدى الرضع والأطفال، وفقدان الدم شهرياً خلال الدورة الشهرية، وزيادة احتياجات الجسم أثناء الحمل.

كما قد يرتبط النقص بالنزف البطيء من الأمعاء، خصوصاً لدى كبار السن، أو بسوء التغذية وعدم تناول كميات كافية من الأطعمة الغنية بالحديد، مثل اللحوم الحمراء والأغذية المدعمة.

ومن العوامل الأخرى الالتهابات المزمنة، التي قد ترفع مستويات هرمون «الهيبسيدين» الذي ينتجه الكبد، ويؤدي دوراً رئيساً في تنظيم امتصاص الحديد وتوزيعه داخل الجسم، ما قد يحد من استفادة الجسم منه.

فحص الدم يكشف النقص

يُعد فحص الدم وقياس مستويات بروتين «الفيريتين» من الوسائل الأساسية للكشف عن نقص الحديد، إذ يمثل هذا البروتين مخزون الحديد في الجسم، ويشير انخفاض مستوياته إلى تراجع هذا المخزون.

ويعتمد العلاج على درجة النقص وأسبابه، وقد يبدأ بتحسين النظام الغذائي وإضافة مصادر الحديد إلى الوجبات، أو استخدام المكملات الغذائية، فيما قد تستدعي الحالات الشديدة أو التي لا تستجيب للعلاج الفموي اللجوء إلى الحديد عن طريق الوريد.

أطعمة تساعد على تعويض الحديد

تشمل أبرز المصادر الغذائية للحديد اللحوم الحمراء والعدس والحبوب المدعمة والخضراوات الورقية. ويُفضل الجمع بينها وبين مصادر فيتامين «سي»، مثل البرتقال والحمضيات، لتعزيز امتصاص الحديد في الأمعاء.

أما المكملات، فتشير الإرشادات الواردة في التقرير إلى جرعة تبلغ 65 ملغ من الحديد، أو ما يعادل 200 ملغ من كبريتات الحديدوز، يومياً أو يوماً بعد يوم، وفقاً للحالة والتوجيه الطبي.

عادات تقلل امتصاص الحديد

لا تتعلق الاستفادة من الحديد بنوعية الطعام أو المكملات وحدها، إذ يمكن لبعض العادات الغذائية أن تقلل امتصاصه، ومن أبرزها تناوله بالتزامن مع الكالسيوم، أو شرب الشاي والقهوة مع الوجبة أو المكمل.

كما تحتوي بعض البذور والحبوب على مركبات طبيعية تُعرف باسم «الفيتات»، قد تحد من امتصاص الحديد في الأمعاء.

ولتحسين الاستفادة منه، يُنصح بتناول مكملات الحديد على معدة فارغة إذا كان الجسم يتحملها، أو الفصل بينها وبين الوجبات بنحو ساعتين، مع مصدر لفيتامين «سي».

متى يصبح الحديد الوريدي ضرورياً؟

في بعض الحالات، لا تحقق المكملات الفموية النتائج المطلوبة، أو يكون نقص الحديد شديداً، ما يجعل العلاج الوريدي خياراً طبياً مناسباً. وتكمن أهميته في تجاوز الجهاز الهضمي وإيصال كمية كبيرة من الحديد مباشرة إلى الجسم.

ويبقى تحديد طريقة العلاج والجرعة المناسبة مرتبطاً بنتائج الفحوص الطبية وسبب النقص، إذ لا يُنصح بتناول مكملات الحديد من دون تشخيص، لتجنب الحصول على كميات زائدة قد تضر بالصحة.