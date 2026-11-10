72 ساعة من السردين.. حمية تجتاح مواقع التواصل وتحذيرات طبية

في سباق البحث عن طرق سريعة للتخلص من الوزن الزائد، ظهر اتجاه غذائي جديد يثير اهتمام متابعي الحميات، يقوم على تناول السردين المعلب وحده تقريباً لمدة 72 ساعة، مع الامتناع عن معظم الأطعمة الأخرى، وسط ادعاءات بأنه يساعد على حرق الدهون وتحسين التمثيل الغذائي وخفض الوزن في وقت قياسي.

ووفقاً لما أورده موقع «ديلي ميل» البريطاني، فإن ما يُعرف باسم «صيام السردين» (Sardine Fast) اكتسب شعبية بين المهتمين بالتغذية والأنظمة الكيتونية، إلا أن خبراء تغذية يحذرون من المبالغة في فوائده، خصوصاً أن الأدلة العلمية على فعاليته وسلامته لا تزال محدودة.

ثلاثة أيام من السردين فقط

تقوم الفكرة على تناول السردين المعلب عند الشعور بالجوع طوال ثلاثة أيام، مع شرب الماء وتعويض الأملاح المعدنية، والابتعاد عن مصادر الكربوهيدرات والأطعمة الأخرى.

وتتضمن إحدى النسخ المتداولة من الحمية تناول علبتين إلى ثلاث علب من السردين يومياً، بما يوفر نحو 380 إلى 575 سعرة حرارية فقط، وهو مستوى يقل كثيراً عن الاحتياجات اليومية المعتادة لمعظم البالغين.

ويرتبط انتشار هذا النظام بالباحث دومينيك داغوستينو، المتخصص في التمثيل الغذائي الكيتوني، الذي يرى أنه يجمع بين خصائص الحمية الكيتونية والانخفاض الحاد في السعرات الحرارية، بما يدفع الجسم إلى الاعتماد بدرجة أكبر على الدهون مصدراً للطاقة. كما ساهمت الطبيبة أنيت بوسورث، المعروفة باسم «دكتور بوز»، في الترويج لهذا التحدي عبر منصاتها الإلكترونية.

هل يساعد فعلاً على خسارة الدهون؟

يروج أنصار الحمية لقدرتها على تحقيق انخفاض سريع في الوزن، لكن الخبراء يوضحون أن التراجع الأولي في الميزان لا يعكس بالضرورة خسارة مماثلة في الدهون، إذ يفقد الجسم جزءاً من مخزونه المائي عند تقليل الكربوهيدرات.

ويحدث ذلك نتيجة استهلاك الغليكوجين، وهو الشكل الذي يخزن به الجسم الكربوهيدرات، ويرتبط تخزينه بكميات من الماء. ومع استنفاد جزء من هذا المخزون، يتراجع وزن الجسم بفعل فقدان السوائل.

وأشار داغوستينو إلى أنه خسر نحو 2.72 كيلوغرام خلال التجربة، لكنه أقر بأن التغيرات في مستويات الترطيب قد تؤثر في دقة قياسات تركيب الجسم. من جانبها، أكدت أخصائية التغذية بوني تاوب ديكس أن انخفاض الوزن لا يعني أن السردين يمتلك خصائص سحرية لحرق الدهون.

من الكيتوزية إلى الالتهاب.. ماذا يحدث للجسم؟

يعتمد النظام أيضاً على إدخال الجسم في حالة تُعرف باسم «الكيتوزية»، وهي حالة أيضية يلجأ فيها الجسم إلى استخدام الدهون لإنتاج الطاقة بدلاً من الاعتماد بصورة أساسية على الكربوهيدرات.

لكن الوصول إلى هذه الحالة لا يعني تلقائياً خسارة مزيد من الدهون، إذ يتوقف فقدان الوزن على توازن السعرات الحرارية على المدى الطويل، كما أن الجسم قد يستخدم الدهون التي يحصل عليها من الطعام، وليس مخزونه الدهني فقط.

أما الحديث عن «إعادة ضبط» التمثيل الغذائي، فيصفه داغوستينو بأنه تعبير تسويقي أكثر منه مصطلحاً علمياً دقيقاً. ورغم احتمال انخفاض مستويات الإنسولين وسكر الدم خلال فترة التقييد الغذائي، فإن ذلك لا يثبت علاج مقاومة الإنسولين أو تحقيق تحسن دائم في وظائف التمثيل الغذائي.

ويُطرح السردين أيضاً باعتباره مصدراً لأحماض أوميغا 3 الدهنية المعروفة بدورها في تنظيم الالتهابات، لكن لا توجد أدلة كافية على أن تناول هذا السمك وحده لمدة ثلاثة أيام يحقق انخفاضاً ملموساً في مؤشرات الالتهاب.

قيمة غذائية لا تكفي وحدها

يتميز السردين باحتوائه على البروتين وأحماض أوميغا 3 وفيتامينَي «ب 12» و«د»، إضافة إلى الكالسيوم، كما يُعد من الأسماك منخفضة الزئبق نسبياً.

ومع ذلك، لا يوفر هذا النظام تنوعاً غذائياً كافياً، إذ يفتقر السردين تقريباً إلى الألياف وفيتامين «ج»، وقد يؤدي الاعتماد عليه وحده إلى الإمساك، فضلاً عن احتمالات الشعور بالإرهاق والصداع والدوار نتيجة الانخفاض الشديد في السعرات الحرارية.

مَن ينبغي أن يتجنب هذه الحمية؟

تثير الحمية مخاوف إضافية لدى بعض الفئات، خصوصاً أن تناول كميات كبيرة من السردين المعلب قد يرفع استهلاك الصوديوم، وهو أمر يستدعي الحذر لدى المصابين بارتفاع ضغط الدم.

كما قد يؤدي الانخفاض المفاجئ في الكربوهيدرات إلى هبوط خطير في سكر الدم لدى بعض مستخدمي الإنسولين وأدوية السكري من فئة السلفونيل يوريا، فيما قد تزيد الأطعمة الغنية بالبيورينات، ومنها السردين، احتمالات إثارة نوبات النقرس لدى المعرضين لها.

ويحتاج مرضى الكلى إلى الحذر من ارتفاع استهلاك الصوديوم والفوسفور، بينما لا يُنصح الحوامل والمرضعات والأطفال وناقصو الوزن باتباع أنظمة شديدة التقييد دون إشراف طبي متخصص.

فوائد السردين لا تتطلب حمية قاسية

ورغم اعتراف داغوستينو باحتمال أن يوفر النظام تغيرات أيضية قصيرة الأمد، فإنه لا توجد حتى الآن تجارب سريرية كافية اختبرت «صيام السردين» بصورة مباشرة وأثبتت استمرار فوائده بعد انتهاء الأيام الثلاثة.

ويرى خبراء التغذية أن الاستفادة من القيمة الغذائية للسردين لا تستلزم الاقتصار عليه أو استبعاد بقية الأطعمة، إذ يمكن إدخاله ضمن وجبات متوازنة، مثل السلطات أو المعكرونة المصنوعة من الحبوب الكاملة، أو تناوله مع الخضراوات والخبز المحمص، للحصول على فوائده الغذائية دون اللجوء إلى تقييد غذائي حاد.