دواء جديد يستهدف السبب الخفي لارتفاع ضغط الدم.. النتائج تفاجئ الباحثين

في تطور يحمل أملاً جديداً لبعض المصابين بارتفاع ضغط الدم، أظهرت دراسة طبية أولية أن دواءً تجريبياً يُعرف باسم «باكسدروستات» (Baxdrostat) قد يساعد على معالجة أحد الأسباب الهرمونية الكامنة وراء المرض، مع استمرار تأثيره الإيجابي في ضغط الدم لدى عدد من المرضى حتى بعد التوقف عن تناوله.

ووفقاً لما أورده موقع «ديلي ميل» البريطاني، فإن النتائج جاءت من متابعة 14 مريضاً تناولوا الدواء يومياً لمدة تراوحت بين ستة أشهر وعام، قبل أن تكشف الفحوصات، بعد نحو عامين من إيقاف العلاج، عن تراجع كبير في المؤشرات المرتبطة بفرط إنتاج هرمون الألدوستيرون، إلى جانب انخفاض ملحوظ في ضغط الدم.

استهداف السبب وراء ارتفاع الضغط

تكمن أهمية الدواء في آلية عمله، إذ لا يقتصر تأثيره على خفض ضغط الدم، بل يستهدف إنتاج هرمون الألدوستيرون، الذي تفرزه الغدد الكظرية الواقعة فوق الكليتين، ويلعب دوراً رئيسياً في تنظيم مستويات الصوديوم والبوتاسيوم وتوازن السوائل في الجسم.

ويؤدي الإفراط في إنتاج هذا الهرمون لدى بعض المرضى إلى احتباس الصوديوم والماء، ما يرفع ضغط الدم ويزيد صعوبة السيطرة عليه، حتى مع استخدام أكثر من دواء. وتُعرف هذه الحالة طبياً باسم «فرط الألدوستيرونية الأولي»، وهي أحد الأسباب الهرمونية لارتفاع ضغط الدم.

ويعمل «باكسدروستات» على تثبيط إنزيم مسؤول عن تصنيع الألدوستيرون، بما يحد من إنتاجه المفرط، وهو ما يجعله موضع اهتمام الباحثين باعتباره نهجاً علاجياً يستهدف مصدر المشكلة بدلاً من الاكتفاء بالسيطرة على أحد أعراضها.

انخفاض بنحو 25 نقطة

وأظهرت نتائج المتابعة انخفاض المؤشر الرئيسي المرتبط بفرط إنتاج الألدوستيرون بنسبة بلغت 99%، فيما تراجع متوسط ضغط الدم الانقباضي لدى المشاركين من 142.4 إلى 117.2 مليمتر زئبق، أي بنحو 25 نقطة، وظل التحسن قائماً بعد التوقف عن تناول الدواء.

ووصف ماسون فريمان، أستاذ كلية الطب بجامعة هارفارد وقائد أول دراسة سريرية للدواء، النتائج بأنها «استثنائية وغير متوقعة»، مشيراً إلى أنها تفتح احتمالاً مثيراً لإمكانية تحقيق تحسن طويل الأمد من خلال تناول قرص يومي.

من جانبه، اعتبر موريس براون، الباحث الرئيسي وأستاذ ارتفاع ضغط الدم الغدي في جامعة كوين ماري بلندن، أن الوصول إلى علاج دوائي يحقق نتائج مستدامة تضاهي ما يمكن أن توفره الجراحة يمثل هدفاً طال انتظاره في التعامل مع هذا النوع من ارتفاع ضغط الدم.

نتائج واعدة.. ولكن

ورغم النتائج المشجعة، يحذر الباحثون من اعتبار الدواء علاجاً نهائياً لارتفاع ضغط الدم في الوقت الراهن، إذ اقتصرت الدراسة على 14 مريضاً، ولم تتضمن مجموعة مقارنة، ما يجعل من الضروري إجراء تجارب سريرية أوسع للتحقق من مدى استدامة النتائج وتحديد الفئات الأكثر استفادة منه.

ويخطط الباحثون لإطلاق تجربة أكبر تحمل اسم «إليكسير» (ELIXIR)، بهدف اختبار النتائج على نطاق أوسع، على أن تُعلن نتائجها الكاملة في أواخر عام 2028.

متى يتوفر الدواء؟

لا يزال الدواء في مرحلة التقييم التنظيمي، وسط مساعٍ من الشركة المطورة «أسترازينيكا» للحصول على الموافقات اللازمة لاستخدامه في المملكة المتحدة، فيما تدرس الجهات الصحية مدى جدواه العلاجية والاقتصادية للمرضى الذين يعانون ارتفاع ضغط الدم المقاوم للعلاج.

وتكتسب هذه الأبحاث أهميتها من الانتشار الواسع لارتفاع ضغط الدم، الذي يرتبط بزيادة مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية وأمراض الكلى، فضلاً عن ارتباطه بتراجع القدرات الإدراكية والخرف. ومع ذلك، لا تزال إمكانية الاستغناء عن العلاج المستمر أو تحقيق شفاء طويل الأمد بحاجة إلى إثبات من خلال الدراسات المقبلة.